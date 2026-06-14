Un herido grave al chocar un camión con dos turismos y una grúa que atendía una avería
El accidente se ha registrado en la autovía A-231, en Sasamón, en sentido Burgos
Una persona ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico en Sasamón, en la autovía de León. El centro de operaciones del 112 recibía un aviso a las 17.30 horas de que un camión ha chocado contra dos turismos y una grúa -que estaba atendiendo la avería de uno de ellos- en kilómetro 134 de la carretera A-231, sentido Burgos, en Sasamón. En el aviso se informa de que hay un varón herido de gravedad.
Provincia
Un herido en una salida de vía en Regumiel de la Sierra
El Correo de Burgos | El Mundo
El centro de emergencias avisa a la Guardia Civil de Tráfico, a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envía recursos al lugar. Como consecuencia del accidente, el tráfico está cortado en sentido Burgos, según la información facilitada por la DGT.