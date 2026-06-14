Un herido grave al chocar un camión con dos turismos y una grúa que atendía una avería

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico en Sasamón, en la autovía de León. El centro de operaciones del 112 recibía un aviso a las 17.30 horas de que un camión ha chocado contra dos turismos y una grúa -que estaba atendiendo la avería de uno de ellos- en kilómetro 134 de la carretera A-231, sentido Burgos, en Sasamón. En el aviso se informa de que hay un varón herido de gravedad.

El centro de emergencias avisa a la Guardia Civil de Tráfico, a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envía recursos al lugar. Como consecuencia del accidente, el tráfico está cortado en sentido Burgos, según la información facilitada por la DGT.