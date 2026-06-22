Colina Triste 2026. La única competición de mountain bike que recorre un parque natural

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un espacio natural único para atravesar entre rutas sinuosas, de fuerte pendiente y desnivel, es el que surcarán a toda velocidad sobre sus bicicletas BTT los 300 participantes de la 16ª edición de Colina Triste by Burgos Origen y Destino. La carrera, que se divide en cuatro etapas para decidir quiénes son los mejores sobre la mountain bike, se celebrara del 25 al 28 de junio en el entorno del Parque Natural Sabinares del Arlanza y La Yecla.

Es una de las pruebas mas prestigiosas y está integrada dentro del calendario internacional UCI MTB con categoría S1. Santo Domingo de Silos será el centro neurálgico que reunirá en torno a mil apasionados por la disciplina entre los pueblos de la comarca por los que discurrirá la competición. Se citan deportistas, equipo técnico, acompañantes, patrocinadores, medios de comunicación y aficionados por los que "durante estos dias la comarca se convierte en un hervidero de gente, los locales de hostelería se llenan y son días de mucho trabajo pero también de fiesta, vecindad y actividad en la comarca", señaló la directora técnica de la prueba Colina Triste, Yolanda Martín,

Colina Triste se divide en cuatro etapas. La primera arranca en Sierra de Mamblas y esta conformada por 80 kilómetros y 1.910 metros de desnivel. Tras el inicio fuerte de la carrera se celebrará la segunda etapa 135 aniversario Diario de Burgos compuesta por 34,5 kilómetros y 850 metros de desnivel positivo. Arlanza será la tercera etapa formada por 72 kilómetros y un trazado que sortea 1.890 metros de desnivel. La última etapa denominada Cervera está compuesta por 59 kilómetros de distancia con 1.680 metros

La élite de la especialidad

La carrera se realizara en categoría masculina y femenina. Así, participarán José Dias, campeón de Portugal que se alzó con el triunfo en Colina Triste 2025, Luis Pérez, del equipo Climatiza que está octavo en el ranking UCI de la disciplina. Entre las deportistas destaca Natalia Fischer actual número 1 del ranking mundial UCI XCM y referente internacional de carreras en bicicleta de montaña de larga distancia y que ya fue ganadora de esta carrera. Además formará parte del equipo una de las corredoras internacionales mas destacadas del momento como es la francesa Sophie Giovane. Con ellas tomará la salida el potente equipo NEStA con la participación de líderes nacionales de la categoría como Sofía Rodríguez y Lucia González.

"Somos conscientes que somos una de las pocas pruebas en toda España y parte del mundo que se realiza en un parque natural, podemos ofrecer a nuestros corredores multitud de terrenos para el ciclista, terrenos más técnicos, con piedra, con roca, senderos estrechos o pistas forestales y paisajes que se agradecen como los famosos y preciosos sabinares, encinares, la zona de pinar, campos de cultivo y de lavanda o bosques de ribera que enseñamos en la prueba", remarcó Martin.

Sergio Corral en el recuerdo

Durante la rueda de prensa, tanto el diputado Ángel Carretón, como la directora técnica de la prueba, Yolanda Martín, lamentaron el fallecimiento del periodista deportivo Sergio Corral. Jefe de Informativos de Cadena Cope era el speaker habitual de los actos festivos de la ciudad de Burgos pero, también, de múltiples pruebas deportivas organizadas por la Diputación Provincial. "Es un día muy triste para todos nosotros en el IDJ, era compañero, tiene un hueco con nosotros en el IDJ porque, sobre todo, se le quiere a Sergio Corral que con 49 años ha fallecido, parece injusto", lamentaba Carretón antes de iniciar la presentación de una prueba, Colina Triste, a la que había puesto voz en algunas ediciones. Por ello la directora técnica, Yolanda Martin, se mostraba muy apenada. "Siempre ha estado con nosotros de una manera o de otra, voy a pensar que allí donde esté nos va a ver, vamos a disfrutar de Colina y se la vamos a dedicar a él y a toda su familia".