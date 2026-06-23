Vox reclama una estrategia turística conjunta entre ciudad y provincia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Provincial VOX defenderá en el próximo Pleno de la Diputación de Burgos, que tendrá lugar el 26 de junio, una proposición para reforzar la promoción turística de la provincia mediante una estrategia estable y coordinada con el Ayuntamiento de Burgos, con el objetivo de aumentar la llegada de visitantes, especialmente internacionales, y generar nuevas oportunidades económicas en el conjunto del territorio.

La iniciativa parte de una premisa que los miembros de la formación han considerado indiscutible: “Burgos cuenta con uno de los patrimonios históricos, culturales y naturales más importantes de España”. Desde la Catedral de Burgos hasta enclaves como Atapuerca, Frías, Lerma, Covarrubias, la Ribera del Duero, Tierra de Lara o las Merindades, la provincia dispone de recursos turísticos de primer nivel que, a juicio de VOX, pueden aprovecharse mejor mediante una promoción conjunta de la capital y el medio rural.

"Tenemos una capital con una proyección internacional cada vez mayor y una provincia con un patrimonio extraordinario. Lo que planteamos es coordinar mejor ambos esfuerzos para que remen en la misma dirección", ha explicado el portavoz provincial de VOX, Ángel Luis Martín Rivas.

La proposición reconoce los “avances realizados en los últimos años”, como los paquetes turísticos conjuntos impulsados por SODEBUR y ProBurgos, pero considera que estas actuaciones continúan dependiendo de campañas concretas y no de una planificación permanente con objetivos definidos y mecanismos de evaluación.

Por ello, VOX ha propuesto establecer un marco plurianual de colaboración entre Diputación y Ayuntamiento que permita consolidar una estrategia turística compartida sin necesidad de crear nuevos organismos ni incrementar la estructura administrativa existente.

La iniciativa también pone el foco en segmentos de especial interés para el crecimiento del sector, como el turismo internacional y el turismo idiomático. Según defiende la formación, la creciente presencia de estudiantes extranjeros que llegan a Burgos para aprender español puede convertirse en una oportunidad para dar a conocer el patrimonio de toda la provincia y ampliar su impacto económico más allá de la capital.

Otro de los aspectos destacados de la propuesta es la incorporación de la Institución Fernán González a la estrategia turística provincial. El portavoz de VOX, Ángel Martín, ha asegurado que el conocimiento acumulado por esta entidad sobre la historia y el patrimonio burgaleses debería integrarse de forma más activa en el diseño de rutas, contenidos culturales, materiales divulgativos y productos turísticos vinculados a la identidad histórica de Burgos.

"La Institución Fernán González es uno de los mayores depósitos de conocimiento sobre la historia burgalesa y creemos que ese potencial puede contribuir a enriquecer nuestra oferta cultural y turística", ha remarcado Martín.

La proposición incluye, además, una tercera línea de actuación centrada en la evaluación de las políticas de promoción turística. En este sentido, VOX ha planteado la elaboración de un informe anual que analice el impacto y el retorno de las principales campañas y acciones promocionales financiadas con fondos públicos. "Si invertimos dinero público en promoción turística, debemos saber qué funciona, qué no funciona y cómo podemos mejorar. No se trata de gastar más, sino de gestionar mejor los recursos que ya tenemos", ha afirmado