La red de coordinadores deportivos de Burgos se amplía con 17 contrataciones en 42 municipios

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), entidad dependiente de la Diputación Provincial de Burgos, ha renovado este miércoles los convenios en materia de contratación de coordinadores deportivos en municipios de menos de 20.000 habitantes. Dicha red, ya consolidada desde hace años, se amplía hasta llegar a 42 ayuntamientos (uno más que en 2024) y garantiza la creación de 17 puestos de trabajo (dos más).

La distribución de estos profesionales, en función de la densidad poblacional de cada localidad, se efectuará en 15 zonas deportivas a lo largo y ancho de la provincia. Lo que se pretende, según expuso el presidente de la Diputación, Borja Suárez, una vez firmados los convenios es «homogeneizar el territorio» afianzando lo que considera, gracias al IDJ, un «buen modelo de convivencia y gestión».

La consignación económica, de cara al presente curso y el 2026-2027, supera los 250.000 euros. Sea como fuere, Suárez se mostró partidario de implementar esta fórmula de colaboración a través de «nuevas herramientas» que permitan «hacer más fácil el día a día a los ayuntamientos».

Partiendo de la premisa de que actualmente convergen «diferentes retos que exigen cambios normativos», el mandatario provincial subrayó la necesidad de fomentar la participación de los municipios y seguir tendiendo puentes con la Diputación independientemente de quién gobierne en cada Consistorio. Para ello, le parecería conveniente establecer un «debate profundo sobre nuevas líneas de trabajo» tomando como referencia el «ejemplo» del IDJ «en materia de deporte y juventud».