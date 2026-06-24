El Correo de Burgos

La red de coordinadores deportivos de Burgos se amplía con 17 contrataciones en 42 municipios

La Diputación reserva más de 250.000 euros para la presente temporada y la siguiente

Firma de convenios para la contratación de coordinadores deportivos en la Diputación de Burgos.

Firma de convenios para la contratación de coordinadores deportivos en la Diputación de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por
Diego Santamaría
Burgos

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El Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), entidad dependiente de la Diputación Provincial de Burgos, ha renovado este miércoles los convenios en materia de contratación de coordinadores deportivos en municipios de menos de 20.000 habitantes. Dicha red, ya consolidada desde hace años, se amplía hasta llegar a 42 ayuntamientos (uno más que en 2024) y garantiza la creación de 17 puestos de trabajo (dos más). 

La distribución de estos profesionales, en función de la densidad poblacional de cada localidad, se efectuará en 15 zonas deportivas a lo largo y ancho de la provincia. Lo que se pretende, según expuso el presidente de la Diputación, Borja Suárez, una vez firmados los convenios es «homogeneizar el territorio» afianzando lo que considera, gracias al IDJ, un «buen modelo de convivencia y gestión». 

La consignación económica, de cara al presente curso y el 2026-2027, supera los 250.000 euros. Sea como fuere, Suárez se mostró partidario de implementar esta fórmula de colaboración a través de «nuevas herramientas» que permitan «hacer más fácil el día a día a los ayuntamientos». 

Partiendo de la premisa de que actualmente convergen «diferentes retos que exigen cambios normativos», el mandatario provincial subrayó la necesidad de fomentar la participación de los municipios y seguir tendiendo puentes con la Diputación independientemente de quién gobierne en cada Consistorio. Para ello, le parecería conveniente establecer un «debate profundo sobre nuevas líneas de trabajo» tomando como referencia el «ejemplo» del IDJ «en materia de deporte y juventud». 

En memoria de Sergio Corral

Una vez finalizada su comparecencia, Borja Suárez quiso manifestar su más sentido pésame por el reciente fallecimiento del periodista Sergio Corral, jefe de Informativos de Cope Burgos y «nexo de unión» en infinidad de eventos con el IDJ. Tal y como señaló, su desempeño profesional supuso un «soplo de aire fresco para el deporte provincial» que deja un «recuerdo imborrable». No solo en la Diputación, sino entre todo aquel que tuvo la «suerte» de conocerle y «compartir muchas actividades».  
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