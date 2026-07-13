Transportes inicia la reparación del firme del puente sobre el río Tirón en la carretera N-120

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a ejecutar la rehabilitación del pavimento del puente sobre el río Tirón, en el kilómetro 67,25 de la carretera N-120, dentro del término municipal de Belorado (Burgos).

Estos trabajos se encuentran dentro de las actuaciones de emergencia para la mejora de los firmes en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León tras el paso del tren de borrascas del pasado invierno, y que en la provincia de Burgos prevé una inversión total de 7,8 millones de euros (IVA incluido).

De este modo, el martes 14 de julio, entre las 16:00 y las 20:00 horas, se procederá al corte total del tráfico de la N-120 entre la intersección del kilómetro 66,3 (con la carretera BU-811 hacia Pradoluengo) y la glorieta del kilómetro 67,95 (de acceso al Polígono Industrial “El Retorto”).

Se recomienda que el tráfico de largo recorrido entre Burgos y Logroño circule por el siguiente itinerario alternativo: entre Burgos a Pancorbo por la autopista AP-1 y desde Pancorbo a Logroño, por la carretera convencional N-232.

Se establecerán los correspondientes desvíos por itinerarios alternativos para los tráficos locales y de media distantica, que serán señalizados conforme a la normativa vigente.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha desarrollado obras de emergencia de rehabilitación de firmes en diferentes comunidades autónomas como Galicia, Madrid, Murcia, Asturias, Andalucía o Cataluña con el objetivo de subsanar los daños causados por estos episodios meteorológicos.