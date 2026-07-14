Un herido tras volcar un camión de bebidas en Poza de la Sal

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Un hombre resultó herido en un accidente de tráfico en el kilómetro 6 de la carretera CL-633, en Poza de la Sal. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso a las 16.02 horas en el que se informa del accidente de un camión que transporta bebidas.

En la llamada se indica que el camión se ha salido de la vía, ha dado vueltas de campana, y que el conductor, un varón adulto, ha salido del vehículo y está herido.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender al herido.