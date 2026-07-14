Un herido tras volcar un camión de bebidas en Poza de la Sal
El vehículo circulaba por la carretera CL-633 cuando se salió de la vía
Un hombre resultó herido en un accidente de tráfico en el kilómetro 6 de la carretera CL-633, en Poza de la Sal. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso a las 16.02 horas en el que se informa del accidente de un camión que transporta bebidas.
En la llamada se indica que el camión se ha salido de la vía, ha dado vueltas de campana, y que el conductor, un varón adulto, ha salido del vehículo y está herido.
Burgos
Herido un motorista en un accidente en el bulevar
El Correo de Burgos | El Mundo
El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender al herido.