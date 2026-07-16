La presión sindical permite a Miranda sumar una enfermera para Urgencias

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hace un mes, el sindicato de Enfermería Satse denunció públicamente la escasez de efectivos en los puntos de atención continuada (PAC) de Miranda de Ebro, Lerma, Roa y Belorado. Tan solo unos días más tarde, la Junta de Personal de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos abordaría su petición de incorporar cinco profesionales en dichos emplazamientos para prestar un adecuado servicio de Urgencias de cara al verano. En dicho encuentro, se aceptó parcialmente la reivindicación y la secretaria provincial del sindicato, Silvia López, exigió posteriormente un compromiso por escrito.

La respuesta llegó este mismo martes y mantiene lo planteado por el Sacyl. El PAC de Miranda de Ebro contará con una enfermera más mientras los otros tres centros se conforman con lo que tienen. El problema es que «no lo ven necesario» alegando motivos de frecuentación. Sin tener en cuenta, a juicio de López, la «capacidad de reacción» de los profesionales. Porque «no es lo mismo atender un dolor de muelas que un ictus o una parada cardiaca». Menos aún en verano, cuando la población se multiplica exponencialmente en el medio rural hasta doblarse como mínimo.

Ya en su momento, Satse alertó de que la presencia de dos médicos y una enfermera en estos centros de salud conllevaba un «riesgo asistencial» para la población. Especialmente «gravosa» resulta, tal y como expuso la organización, la situación que atraviesa el PAC de Belorado ante la necesidad de realizar desplazamientos de 12 kilómetros para atender a los pacientes de Pradoluengo, que solo dispone de un doctor.

Lo que el sindicato pretendía y solo se ha conseguido en Miranda era igualar el número de profesionales, ya que actualmente estos PAC cuentan con dos médicos y una sola enfermera. Una dotación de medios «manifiestamente inadecuada», según López, que podría acarrear consecuencias fatales en casos sanitarios graves porque «una enfermera no se puede desdoblar».

El paso dado por Sacyl no satisface, como es lógico, la expectativas de Satse. Según la postura del sindicato, la falta de profesionales en los centros anteriormente citados «rompe el funcionamiento básico del equipo asistencial, situando a estos centros en una posición de extrema fragilidad ante cualquier evento grave, ya que la atención urgente y de emergencias se fundamenta en el trabajo coordinado y simultáneo de profesionales médicos y enfermeros».

Ante este panorama, la secretaria provincial de Satse deja claro que «seguiremos hacia delante». Lejos de cejar en su empeño, contemplan llevar a cabo recogidas de firmas en los PAC. Y lo harán con el respaldo de los pacientes de las zonas afectadas y de sus ayuntamientos, dado que «los alcaldes están de acuerdo».

«Riesgo real»

Precisamente, PSOE reclamó este miércoles a la Junta de Castilla y León que tuviese en cuenta las reivindicaciones de Satse sobre estas cinco enfermeras. Para ello, su secretario de Organización a nivel autonómico y portavoz de los socialistas en Burgos, Daniel de la Rosa, anunció que su grupo registrará una pregunta por escrito sobre las «medidas coyunturales» a implementar para «paliar esta carencia».

Más allá del «riesgo real» que corre la población asentada en el medio rural durante el verano, De la Rosa criticó que los centros de salud de la capital burgalesa, Miranda y Aranda de Duero «no abrirán por las tardes por falta de medios». En base a ello, «se tendrán que trasladar a los PAC». Por otro lado, lamentó que desde la Consejería de Sanidad no se haya dado todavía «ninguna respuesta» a sus interpelaciones sobre la falta de especialistas en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).