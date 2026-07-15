El PSOE urge intervenir en la BU-621 por su «deterioro crítico» y el flujo de visitantes en el Geoparque de Las Loras

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El actual estado de «deterioro crítico» de la carretera BU-612, entre Villadiego y Humada, requiere una actuación urgente. Así lo manifestaba este miércoles el procurador burgalés y secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, mientras reclamaba una «intervención paliativa para reforzar el firme».

Según remarcó De la Rosa, la calzada se encuentra «completamente destrozada en varios tramos». De ahí su petición expresa al Gobierno autonómico para tomar medidas este mismo verano ante el creciente flujo de visitantes en la zona, sobre todo con destino al Geoparque de Las Loras.

Al margen de que se actúe sobre la vía más adelante para corregir integralmente todos los desperfectos, el portavoz regional de los socialistas burgaleses insistió en que la BU-621 genera «inseguridad extrema» entre los vecinos de la zona y quienes transitan por la vía de manera habitual.

Antes de abordar esta cuestión, De la Rosa recordó su intención de preguntar en persona al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sobre la muerte de tres pacientes oncológicos por sobredosis de quimioterapia en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) aprovechando su comparecencia este mismo viernes. Como ya indicó a principios de mes, confía en que Vázquez precise si se han depurado responsabilidades y qué medidas se han implementado para evitar que algo así vuelva a suceder.

«Que se prepare bien la respuesta y nos dé todo tipo de explicaciones». Con este recado, el número 2 del PSCyL quiso avanzar que el siguiente paso, llegado el caso, sería solicitar una «comparecencia monográfica» para analizar el asunto con mayor detalle.