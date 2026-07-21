Villarcayo convierte su carrera nocturna en un juego de supervivencia

Juan Diez, coordinador de la travesía nocturna, dio los detalles de la prueba junto a los diputados provinciales Ángel Carretón y Manuel Villanueva.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Carrera Nocturna Terrorífica de Villarcayo reunirá este sábado a 600 participantes en una prueba de once kilómetros que discurrirá por el Soto y su zona boscosa. Corredores y senderistas no conocerán de antemano todo lo que encontrarán durante el recorrido, ya que la organización ha preparado una ambientación teatral integrada en un juego de supervivencia que se irá descubriendo a medida que avance la noche.

«Lo que nos caracteriza y hace diferente a esta carrera es la temática y cómo la planteamos», explicó Juan Diez, coordinador de la travesía nocturna, quien señaló que su celebración nocturna llevó a la organización a incorporar el terror desde las primeras ediciones. Cada año se modifica el argumento y se preparan nuevas pruebas para que la actividad no se limite a completar el recorrido.

En esta ocasión, los participantes se convertirán en una especie de equipo médico que tendrá que localizar varios objetos distribuidos por el circuito para lograr sobrevivir. «No queremos avanzar muchas cosas porque queremos que quienes vayan a correr se encuentren con sorpresas», añadió el coordinador, que evitó desvelar lo que aparecerá en los distintos tramos.

Una carrera y una experiencia

El diputado provincial y concejal en Villarcayo Manuel Villanueva, destacó durante la presentación que la actividad ha ampliado su alcance con el paso de los años al vincular la práctica deportiva con el espectáculo y la promoción turística del entorno. «No solamente es una carrera, sino una experiencia que ha sabido compaginar el deporte, la naturaleza y el espectáculo», afirmó.

Villanueva puso especialmente en valor el trabajo de los voluntarios, a quienes definió como «un ejército» que permitirá controlar el recorrido y mantener la ambientación durante toda la noche, ya que la participación obligará a desplegar un dispositivo en el que trabajarán más de 120 personas, entre miembros de la organización, voluntarios, actores y colaboradores. Parte de este equipo permanecerá en los cruces y en los avituallamientos, mientras que el resto se ocupará de la ambientación y del desarrollo del juego.

«El gran músculo del evento es realmente la participación y la seguridad», señaló Villanueva antes de detallar que la prueba contará con Protección Civil, Guardia Civil, personal sanitario, ambulancias y voluntarios distribuidos por el recorrido. También habrá un avituallamiento líquido durante la carrera y otro sólido y líquido al finalizar.

Despliegue de medios

La organización corresponde al ayuntamiento de la localidad y al club Corriendo por Villarcayo, con el respaldo de la Diputación de Burgos. También colaborarán el grupo Terror y Frías y distintas entidades de la localidad.

Ángel Carretón, presidente del IDJ, aseguró que la prueba reúne las condiciones para volver a contar con una amplia respuesta y destacó el trabajo desarrollado por los responsables deportivos y municipales. La Diputación enmarca su participación en el apoyo a las actividades organizadas por los ayuntamientos de la provincia y en el uso del deporte como una vía para atraer visitantes a los municipios.

La octava edición comenzará a las 22.00 horas con una carrera infantil de unos 500 metros, mientras que la representación preparada por el grupo Terror y Frías arrancará un cuarto de hora después. La salida principal está prevista a las 22.30 horas, primero para los corredores y después para quienes participen en la marcha senderista. El control de llegada permanecerá abierto hasta aproximadamente la una de la madrugada.

La prueba forma parte del Circuito Provincial de Travesías Nocturnas del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos y estará dividida en cuatro modalidades. Junto a la carrera competitiva se celebrarán una marcha senderista sin carácter de competición, una prueba infantil y el juego de supervivencia y terror integrado en el trazado.

La clasificación absoluta tendrá premios económicos de 100 euros para el primer puesto, 50 para el segundo y 25 para el tercero. Una vez cerrado el control de llegada, la actividad continuará con una fiesta amenizada por varios DJ y con nuevas sorpresas que la organización tampoco ha querido adelantar.