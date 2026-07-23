Un milenio histórico y 20 años de «orgullo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dos décadas al pie del cañón y todo un pueblo rememorando su histórico idilio con la monarquía. Teatro en estado puro, con múltiples pasajes, para relatar lo acontecido desde el año 1006 hasta 1931, cuando «se acabó el 'chollo' con la Segunda República». Vuelve, como cada verano, De Espinosa, los Monteros. Mucho más que una mera representación porque, al igual que la energía, ni se crea ni se destruye; solo se transforma.

Para energía, la de cerca de un centenar de espinosiegos que recrean los orígenes y evolución de su Guardia Real tanto dentro como fuera del escenario. Siempre bajo la batuta de Andrés García, guionista y director artístico de la obra junto a Ana García. Con semejantes titanes al frente, normal que la localidad presuma con «orgullo» de una de las citas más aclamadas del calendario estival burgalés.

Con el 20 aniversario como emblema y todo a punto para la vigésimo primera edición, De Espinosa, los Monteros se representará los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en la iglesia de Santa Cecilia a partir de las 21 horas. Las entradas, ya a la venta, se pueden adquirir presencialmente en la Oficina de Turismo de Espinosa y el bar Donde Juanjo o reservarse a distancia, bien por teléfono (651 59 61 49) o por correo electrónico (cunademonteros@espinosadelosmonteros.es).

Expectante ante esta nueva entrega que «nos permite conocer, valorar y sentir nuestra historia», la concejala de Cultura de Espinosa, Amaia Núñez, no dudó en ensalzar este jueves el «esfuerzo, dedicación e ilusión» de la Asociación Cuna de Monteros, artífice de la iniciativa, desde 2006 hasta el día de hoy. A continuación, García avanzaría que el Ayuntamiento firmará próximamente un convenio de colaboración para respaldar la propuesta. Algo así como Alfonso VIII cuando, allá por 1208, firmó un documento histórico para aumentar el número de efectivos del Cuerpo.

En el apartado de novedades, que no podían faltar dada la efeméride, destaca la consolidación de El Jardín de las Almas. Tras un par de pruebas en ediciones anteriores a modo de experimento, el objetivo es instaurarlo como «actividad paralela y enganche para que la gente pernocte allí». Se trata, según García, de una «excusa maravillosa» para alargar el fin de semana y disfrutar de diferentes pasajes de una forma «mucho más cercana». En esta ocasión, habrá un único pase el sábado 1 de agosto a las 23 horas.

No todo es teatro al calor de los Monteros. También habrá, como es menester, un mercado medieval de productos artesanos con vermú musical y diferentes actividades para todos los públicos. Incluso se habilitará un photocall en el que los asistentes podrán elegir a su personaje favorito. Todo sea, tal y como resaltaba la responsable de Cultura de la Diputación, Raquel Contreras, para «poner en valor el patrimonio del que podemos presumir en la provincia».

Al margen de lo que se transmita de puertas hacia fuera, basta con escuchar a los propios vecinos. Como María Isabel Maté, coordinadora de la obra y actriz, cuando afirma que «los espinosiegos estamos muy orgullosos de que muchos de nuestros antepasados fueran Monteros». En su caso, también le congratula que la restauración monárquica tras el franquismo derivase en la creación del Compañía Monteros de Espinosa. Por reivindicación histórica, sí, pero también por la promoción que se sigue dando al pueblo.