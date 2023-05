El Ayuntamiento de Aranda aprueba el mayor Presupuesto de su historia

Loreto Velázquez Aranda

A quince días de las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Aranda ha aprobado el mayor Presupuesto de su historia: 46.698.397 euros, de los cuales 13.784.278 euros irán a inversiones. Este incremento se debe principalmente a los fondos europeos, que financiarán 5.033.675 euros. Otros 440.000 euros llegan de ingreso corriente y 8.310.000 de remanentes de tesorería.

Inversiones más importantes

Las inversiones de mayor peso se reservan para los Jardines de Don Diego (2.294.422 euros), un camión y material para el servicio de extinción de incendios (1.931.072 euros), la rehabilitación de viviendas sociales de la Junta en el barrio de Santa Catalina (1.700.000 euros), la Avenida Castilla (901.046 euros); la comisaría de la Policía Local (460.876 euros), las obras puente nuevo (339.552 euros), el carril bici a Sinovas (143.182 euros); 51 nichos para el cementerio (45.851 euros) y la rehabilitación del centro de mayores San Juan (61.134 euros), entre otras.

En la votación, el PP y Ciudadanos han contado con el único voto a favor de Vox, mientras que la oposición, para no retrasar ni perjudicar a la corporación municipal que resulte de las próximas elecciones, ha optado por la abstención. Por este mismo motivo, ningún partido político ha presentado enmiendas salvo las 6 que incluyó el propio equipo de gobierno para subsanar los errores que se habían apreciado en el borrador.

Aunque han favorecido la aprobación, todos los grupos de la oposición coinciden en lamentar tanto las formas de un presupuesto “poco participativo” como el fondo de unas cuentas que “siguen sin resolver los problemas de Aranda como ciudad”.

Uno de los más críticos ha sido el portavoz del PSOE, Ildefonso Sanz, al censurar “una mala gestión” que se observa en los barrios pero también en las nuevas obras como “los charcos” que salen en la recién terminada Avenida Castilla o una piscina cubierta que “lleva dos años cerrada”. “Se os tenía que caer la cara de vergüenza”, zanja.

En respuesta, la alcaldesa, Raquel González, ha agradecido la responsabilidad de los partidos políticos. “Es muy importante que la próxima corporación tenga unos presupuestos actuales y lo puedo decir, porque yo cuando entré tuve que lidiar con unos presupuestos prorrogados, anulados por sentencia judicial”, recuerda en alusión al PSOE.

La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Valderas, y la concejala de Hacienda, Elia Salinero, defienden unos presupuestos “ajustados a la realidad”, que incluyen proyectos de interés como la piscina municipal, el carril bici, la comisaría de la Policía Local, la rehabilitación de la ermita de San Isidro, un nuevo centro de mayores en San Juan y el proyecto estrella: la modernización de los Jardines de Don Diego. “Hemos dado prioridad a las personas y a los barrios”, concluyó Valderas.

Sin embargo, el argumento no convence a la oposición. Para la portavoz de IU, Vanesa González, un documento tan importante como los Presupuestos debería contar con la participación de todos los partidos, pero “estos presupuestos son continuistas y no solucionan las carencias de Aranda”. La portavoz pone el acento en el personal municipal ya que mientras se guarda en un cajón la necesaria Relación de Puestos de Trabajo, es el motivo “de los retrasos y las cosas sin hacer”. “El mantenimiento es una palabra fundamental que no afronta estos presupuestos”, apremia convencida de que con una partida concreta se podrían arreglar los barrios y “esos pequeños detalles que mejoran la vida de las personas”.

Podemos coincide en la crítica y asegura que se abstiene para no bloquear las subvenciones a los colectivos que juegan un papel principal en la actividad de Aranda.

La ex socialista y actual concejala no adscrita, Mar Alcalde, lamenta la tardanza de un presupuesto que, en su opinión, no estará operativo hasta el segundo trimestre. En un discurso que ha sonado casi a despedida, porque en las próximas elecciones no concurre con ningún partido, Alcalde insiste en afrontar los retos que Aranda de Duero tiene como los servicios sociales y el cuidado de las personas vulnerables; la vivienda social; el hospital, la autovía del Duero, la ronda interna y el tren directo. “Hay que mejorar la ciudad, los barrios, las calles, los parques y los polígonos industriales para atraer empresas, crear empleo, fijar población y retener talento”.

El portavoz de Vox, Sergio Chagartegui, ha apoyado con su voto las nuevas cuentas pero lamenta la poca participación y la falta de cuestiones principales como “ejes vertebradores, planes a medio y largo plazo y un ajuste de gasto”, que sigue sin darse.