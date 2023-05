Loreto Velázquez Aranda

Abogada de profesión, Raquel González ha ejercido como alcaldesa de Aranda de Duero durante los últimos 12 años. Este domingo los ciudadanos decidirán si permanece o deja paso. Ella lo tiene claro: “hemos sentado las bases para el futuro de Aranda”.

Pregunta-. ¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años?

Respuesta, Raquel González, alcaldesa y candidata del Partido Popular-. Muy positivo. En los cuatro últimos años hemos sumado casi 24 millones de euros en inversiones y lo hemos hecho sin aumentar el déficit del Ayuntamiento. Dejamos una solvencia económica fabulosa y se lo explico. Todos hemos oído en los medios de comunicación que a nivel nacional tenemos un déficit por cada ciudadano de 30.000 euros. En Aranda, la deuda por ciudadano es de 150 euros.

En cuanto a las inversiones solo faltan por hacer las que se van a desarrollar este año: los Jardines de Don Diego, el puente Bigar y rematar la comisaría de Policía Local. Yo estoy satisfecha. Hemos sacado muchos proyectos adelante, incluido ayer mismo, el Plan General de Ordenación Urbana; un proyecto largo y tedioso, pero fundamental porque va mejorar mucho la vida de los ciudadanos a corto, medio y largo plazo. Ahí tenemos, por ejemplo, barrios como Las Casitas o Santa Catalina, que van a ver reordenados y mejorados. El Plan General también marca, por otro lado, la línea de la ronda interna y las bases de la conexión entre los barrios, favoreciendo la movilidad urbana y la sostenibilidad ambiental.

P-. ¿Veremos la ronda interna?

R-. Por supuesto. Hombre, en estos cuatro años será difícil porque aquí no hay varitas mágicas; es un trámite laborioso, hay que hacer el estudio ambiental, el proyecto de expropiaciones, tener el dinero, sacar la licitación y ejecutar, pero al menos tenemos claro por dónde queremos que vaya: desde la calle Juan de Juni, que es la calle del Sandoval y Rojas, hasta la Avenida de Aragón. Si se dan los pasos solventes, en los próximos años podrá ser una realidad que cohesionará y conectará el barrio de Santa Catalina con el de la Estación.

P-. ¿Qué proyectos quiere desarrollar el Partido Popular en la siguiente legislatura?

R-. Tenemos la segunda fase de la Avenida de Burgos, el de la plaza de España, que ya está redactado; el carril bici a la Calabaza, que también está preparado, y por supuesto, la revitalización del barrio de Santa Catalina, un proyecto que tiene que ser realidad en los próximos años y para el que hemos recibido 5,5 millones de euros de los fondos europeos.

Es un proyecto súper ambicioso que mejorará la calidad de vida de 900 familias; transformará espacios públicos, sumará zonas verdes… Aranda nunca había acudido a un Área de Regeneración Urbana y yo creo que ya era el momento de que acudiésemos a este planteamiento, que cuenta con fondos de la Comunidad Autónoma, del Ministerio y también de los fondos europeos.

El proyecto va a empezar con las primeras 180 viviendas. Los vecinos podrán mejorar la accesibilidad de sus casas, así como el aislamiento, la eficiencia energética y el confort, con una subvención del 86%. Es una grandísima oportunidad para ellos y para el barrio.

En proyectos en marcha no podemos olvidar el nuevo hospital, donde también participa el Ayuntamiento. Es un proyecto grande pero va a buen ritmo. De hecho, según nos dijo el consejero, es muy probable que las obras comiencen antes de que termine el año.

P-. Hablemos de parques.

R-. Queremos hacer un Corredor Verde, que una los tres ríos de nuestra localidad e incluya mejoras en todas nuestras zonas y espacios de ribera.

P-. La oposición le reprocha su escaso compromiso con el Medio Ambiente, tras la retirada de los árboles de la Avenida Castilla. ¿Se van a reponer?

R-. No, pero no porque nosotros no queramos. Es una cuestión técnica. Al haber metido bajo tierra la telefonía, la fibra óptica, la red de calor, de abastecimiento y las canalizaciones de luz, y luego poner aceras, alumbrado y carril bici, las raíces literalmente no caben. Se podrían poner árboles pero morirían. Pondremos, eso sí, jardineras.

P-. En la recuperación post-pandemia, Aranda de Duero tuvo un ‘as en la manga’: la Ciudad Europea del Vino. ¿Se sacó partido?

R-. Sin duda ayudó mucho a recuperar los datos económicos. El turismo se vio muy resentido en pandemia y ahora estamos ya en disposición de recuperar los datos de 2019, cuando superábamos los treinta y tantos mil visitantes. La Ciudad Europea del Vino nos ayudó en el impulso.

P-. ¿Por qué en la Ciudad Europea del Vino no estuvieron abiertos los principales museos de la ciudad?

R-. Administrativamente ha sido muy difícil. Nos hubiese encantado tenerlos abiertos pero había finalizado la licitación, y aunque eso nos ahorró tener que indemnizar a las empresas cuando hubo cierre, nos ha costado mucho sacarlos adelante.

P-. El cierre del Museo del Tren se remonta al temporal Filomena, cuando la rotura de una tubería rompió la maqueta principal. ¿Hay visos de solución?

R-. ¡Sí! Estamos trabajando para que abra cuanto antes. Aquí quiero decir que una de las exigencias que me planteó José María Jimeno cuando le quise meter en mi lista, fue abrir este espacio. Él es una de las personas que más conoce el Museo del Tren y desde luego es importante para nosotros.

P-. ¿Qué retos tiene Aranda por delante?

R-. El reto más importante es la cohesión y la conexión de nuestra ciudad. Por un lado, del barrio de Santa Catalina con el barrio de la Estación, y por otro, la conexión del barrio de la Estación con el barrio del Polígono a través del proyecto de humanización que hemos planteado al Ministerio y que sería abordado por el Ministerio.

P-. ¿En qué consiste esa humanización?

R-. Los barrios del sur, La Estación y el Polígono residencial están como separados por la Nacional-1. Nuestro planteamiento es crear un espacio permeable para que sea mucho más amable y unificador. Por otro lado, también es preciso cohesionar el barrio de Santa Catalina y el Ferial Bañuelos.

P-. Cierra mandato con presupuestos aprobados.

R-. Sí, hemos sacado presupuestos, algo que es fundamental, pero no ha sido el único año. En los últimos 8 ejercicios hemos aprobado 6 presupuestos; es algo que no había ocurrido en los últimos 25 años de historia de este municipio. Es verdad que han llegado tarde, pero han llegado. Otros prorrogaban después incluso de ser anulados por sentencia judicial firme, cuando no es legal.

P-. ¿Qué se puede hacer para atraer más empresas?

R-. Lo primero es dejar de ser tan pesimistas. Vivimos en un espacio económico con gran potencial, y no lo digo yo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 2019 a 2023 Aranda ha crecido con 20 empresas. Tenemos ahora 2.280 mientras que Burgos, por ejemplo, ha descendido en 400 y Miranda en 115.

Dicho esto, la mejor manera de atraer nuevas empresas es mejorar los polígonos industriales. Estamos a la espera de la adjudicación del nuevo contrato de aseo urbano; hubo un recurso y estamos de nuevo a punto de adjudicar.

A diferencia del contrato elaborado por el gobierno socialista, que no incluía el polígono industrial Prado Marina, este incluye el aseo al completo de los polígonos industriales. Por otro lado, ya hemos dado pasos importantes como el casi un millón de euros que hemos invertido en la mejora de la Avenida de Portugal. Hemos hecho la primera fase y en el programa llevamos la segunda. El cambio de esta avenida, lo han podido ver los usuarios del polígono, es sustancial.

P-. Uno de los problemas principales del Ayuntamiento es la falta de personal. ¿Cuándo se va a solucionar?

R-. Con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Es un proceso largo pero estamos avanzando. Ya tenemos claro cuáles son los servicios que el Ayuntamiento quiere prestar, inclusive los servicios a mayores que ahora mismo tenemos. Me hubiese gustado aprobarla ya, pero yo creo que se aprobará antes de finalizar el año.

P-. Mención especial merecen los bomberos. ¿Qué solución hay?

R-. La solución pasa por la ampliación de la plantilla y en eso estamos. Ahora tenemos 25 bomberos, 5 cabos, un sargento y un jefe. Antes del 15 de junio probablemente se incorporarán otros 3. Me gustaría recordar que en estos cuatro años se han hecho 76 procesos selectivos, algo tampoco visto nunca en este Ayuntamiento.

Por otro lado, dentro de la RPT se amplía a 10 el número de cabos y a dos, las plazas de sargento. Con todas esas plazas podremos cubrir todas las necesidades, pero vamos que por número de habitantes, tenemos un ratio de 0,94 bomberos por cada 1000 habitantes cuando Valladolid tiene 0,64.

"Confío en que los ciudadanos nos den la mayoría" Raquel González Benito

P-. Hablemos de pactos. Todo parece indicar que no habrá un gobierno en mayoría. ¿Está dispuesto el PP a pactar?

R-. Yo lo que espero y confío es que los ciudadanos nos den la mayoría suficiente para no necesitar de pactos y poder sacar el proyecto completo del Partido Popular. No voy a adelantarme, primero tienen que hablar los ciudadanos, que son soberanos.

P-. Estos cuatro años ha gobernado con Ciudadanos y después además con Vox, como socios de gobierno. ¿Cómo ha sido la relación?

R-. Realmente ha sido buena. Se han sacado muchos proyectos adelante y hemos mejorado mucho la calidad de vida de los ciudadanos.

P-. Hace un par de días, sin embargo, acusó en un debate electoral, al concejal de Ciudadanos, Francisco Martín Hontoria, de “obstaculizar” el pliego del albergue municipal.

R-. Es posible que en el fragor del debate no me explicara bien. En ningún caso he pretendido acusar de irregularidad alguna porque no lo hay. Yo solo quería manifestar que quería que el albergue saliera adelante.

"He respetado más a la oposición de lo que la oposición me ha respetado a mi" Raquel González Benito

P-. ¿Cómo ha sido la relación con la oposición?

R-. Bueno, creo que he respetado más a la oposición de lo que la oposición me ha respetado a mí. Es triste porque yo he puesto siempre en valor el trabajo de la oposición, pero no ha sido recíproco. Me he visto muy atacada, incluso a nivel personal por parte de algunos partidos políticos, cuando no hacía ninguna falta. Está por ver la primera vez que el PSOE reconoce que algo se ha hecho bien en la localidad.

P-. La oposición critica su falta de diálogo.

R-. En mi opinión ha sido todo lo contrario. Nos hemos entendido con partidos de diferentes signos políticos, como con Podemos en remanentes. La capacidad de dialogo y de consenso ha sido absoluta en ese mandato y en los anteriores en los que hemos estado en el gobierno, con Tierra Comunera, CCD, Ciudadanos…

P-. En la candidatura, incorpora caras nuevas, algún viejo conocido y otros que se van. ¿Cómo es este nuevo equipo?

R-. Son personas con experiencia profesional y de gestión, y muchos tienen experiencia dentro de colectivos sociales o culturales de la localidad. ¡Hacemos un gran equipo!

P-. ¿Qué consejo le daría al próximo alcalde, si no es usted?

R-. El principal, que conozca muy bien la administración para poder buscar soluciones, porque ha cambiado muchísimo en los últimos años y no solo por la administración electrónica. La legislación ha cambiado una barbaridad. Esto ya no es como hace 20 años, hay mucha responsabilidad en cada una de las decisiones que tomas.

P-. Nadie se atreve a día de hoy a aventurar resultados. ¿Es usted optimista?

R-. Por supuesto, veo la sintonía y la cercanía que me demuestran los ciudadanos cuando voy por la calle. Saben cómo trabajamos, conocemos bien la administración, que es fundamental, y queremos seguir aportando, con ganas e ilusión.