La Ribera del Duero vive su gran noche del vino con la gala de los Premios Envero

Loreto Velázquez Aranda

Desde que los Envero se abrieron al consumidor final con la multitudinaria cata ‘Mil siempre aciertan’, los premios se han convertido en una cita importante del calendario ribereño, también para el turismo. Esta noche tocaba la entrega, con una gala que por primera vez se ha desarrollado en el interior de un museo, el impresionante Museo de Arte Sacro.

La fiesta del vino ha tenido 8 protagonistas: la Bodega López Cristóbal, por conquistar la categoría de Mejor Blanco; Lagar de Isilla, por el mejor Rosado y Bodegas Raíz (mejor Tinto Joven), y como mejor Roble, un empate histórico entre Viñas El Jaro y Viñedos de La Nava de la familia Tudanca. En la categoría de Crianza, la noche brindó por Valdubón mientras que el mejor Reserva destacó a Santiago Arroyo y el de Alta Expresión se fue a parar de nuevo a Bodegas López Cristóbal.

La bodega López Cristóbal recogió dos de los 8 premiosLoreto Velázquez

Estas 8 bodegas, con sus 8 vinos, logran este reconocimiento tras destacar entre las 224 muestras presentadas por un total de 76 bodegas, un 6% más que el año anterior. “Es un certamen que valora lo nuestro. Debemos estar orgullosos”, celebra la alcaldesa en funciones, Raquel González.

Apoyo institucional

Nadie se quiso saltar la cita. A nivel institucional, la gala contó con el respaldo del director General de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras; el subdelegado de Gobierno, Pedro de la Fuente; el delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, que aprovechó su discurso para defender el vino como un producto de calidad que asienta población. También estuvieron el presidente Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo; el presidente de la Asociación de Bodegas, Asebor, Iker Ugarte, y la presidenta de la Asociación Asemar, Cristina Martín, entre otros. “El vino y el enoturismo, junto a nuestra querida industria, van a ser un motor importantísimo para el futuro del territorio”, destacó la concejala en funciones de Promoción y Turismo, Olga Maderuelo.

La noche tuvo además otro protagonista, Javier Ajenjo. El director del festival Sonorama Ribera compartió el reconocimiento con todos los que hacen la Ribera del Duero grande y única, con un discurso emotivo y esperanzador.

Los políticos de uno y otro signo se han visto las caras tras las elecciones del domingoLoreto Velázquez

Tinte político. No era una velada normal

Todos los asistentes lo sabían. No era una velada normal. La alcaldesa y el equipo de gobierno se vieron las caras por primera vez de forma pública con la nueva corporación y con Sentir Aranda, el grupo apolítico y ciudadano que el domingo ganó las elecciones, por sorpresa y a lo grande, al lograr seis concejales y rozar el séptimo, que al final se fue para el candidato de Ciudadanos, José Antonio Fuertes.

Fue una noche para observar. Y es que la decisión no está tomada. En campaña electoral, los concejales de Sentir Aranda dijeron en numerosas ocasiones que no pactarían, pero con 6 concejales, gobernar un ayuntamiento como el de Aranda, es casi una misión casi suicida. Pocas son las alternativas, PP o PSOE y eso implica definirse. O no. También puede como propuso esta semana en este periódico el futuro alcalde, Antonio Linaje: crear un gobierno “de unidad”, “cogiendo las mejores personas de cada opción política para sumar todos. Sin egos”.