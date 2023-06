Loreto Velázquez Aranda

Antonio Linaje es el hombre más buscado de Aranda en estos momentos. Con su equipo, Sentir Aranda, ha logrado un hito histórico: conquistar el Ayuntamiento de Aranda de Duero por la puerta grande, sin siglas políticas pero con las ideas muy claras. “Vamos a ser transparentes”, afirma.

Pregunta-. ¿Cuál es el secreto?

Respuesta, Antonio Linaje, vencedor de las elecciones de Aranda y futuro alcalde-. No hay secreto (ríe). Sentir Aranda no surgió de la oportunidad sino de la necesidad. No somos un partido político sino una agrupación de gente enfadada con la gestión de la política actual y ese mensaje es el que ha conectado.

P-. El PP ha perdido 430 votos en estas últimas elecciones y 2.697 si sumamos lo que ha perdido desde el año 2011. En el caso del PSOE, tres cuartos de lo mismo: 1.618 votantes menos en 2023 y un total de 2.678 apoyos menos desde 2011. La conquista de Sentir Aranda ha sido transversal.

R-. La gente quiere un cambio; es algo que necesitamos todos. Creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera y lo vamos a hacer.

P-. Tras la sorpresa electoral, toca formar gobierno. Con 3.326 votos y seis concejales, Sentir Aranda puede gobernar en minoría, con la dificultad extra que supone un gobierno de 6 concejales, o puede pactar. En este sentido, y descartando una posible unión entre Vox y Podemos, la única opción para sumar 11 es PP o PSOE. ¿Tiene claro por qué versión se quieren decantar?

R-. Me gustaría, sobre todo, un gobierno de unidad, sin importar la ideología, cogiendo las mejores personas de cada opción política para sumar todos. Sin egos.

P-. El candidato del PSOE, Ildefonso Sanz, entiende que la llamada tiene que partir de Sentir Aranda, como partido más votado.

R-. No tenemos ningún procedimiento. Obviamente necesitamos unos días para analizar, pero llamaremos a todos sin ningún problema. Lo de menos es quién llame.

Antonio posa con los 5 concejales con los que gobernará Aranda: Juanma (sector logístico), María (Abogada), Guillermo (informático), Belén (comerciante) y Ana María (jurídica)Loreto Velázquez

P-. El reto es grande. Son nuevos en política y el Ayuntamiento de Aranda es especialmente complejo.

R-. Somos conscientes de las dificultades que podemos encontrar. Tenemos los pies en la tierra pero también las ideas claras. Tenemos un equipo formado, y tal y como nos han pedido muchos vecinos, seremos transparentes y si hay un problema se expondrá. Nada de guardarlo en un cajón.

P-. Sobre el papel, Sentir Aranda es apolítico, pero sus integrantes son de ideologías diferentes. ¿Podría afectar este matiz a la gestión municipal?

R-. No. Somos distintos pero tenemos un objetivo común: Aranda. Creemos en el diálogo, en el consenso. Llevamos más de un año trabajando juntos y nunca ha habido problema.

P-. Para el Partido Popular y PSOE son una clara amenaza. ¿Se lo pondrán fácil?

R-. Espero que sí. Es una pregunta que no puedo responder yo, pero confío en que así sea y trabajemos en beneficio de Aranda, dejando atrás las siglas. Si nosotros podemos, ellos también.

P-. ¿La entrada de un gobierno localista podría afectar a infraestructuras que dependen de la Junta o el Gobierno? ¿Podría verse afectado el nuevo hospital?

R-. No creemos que el resultado electoral vaya a influir en el desarrollo. Es una infraestructura esperada y necesaria y estoy seguro de que la Junta de Castilla y León, como administración competente en Sanidad, cumplirá.

P-. Entremos en materia. ¿Qué prioridades no pueden esperar más en Aranda de Duero?

R-. El tema de personal es casi lo más urgente. Vamos a ver qué está pasando desde la Relación de Puestos de Trabajo a la actualización del convenio. Los funcionarios y trabajadores públicos tienen que estar a gusto y tiene que haber personal suficiente para que los proyectos salgan y las cosas funcionen.

Por otro lado, el gobierno nos ha dejado varias responsabilidades pendientes de aprobar como los Remanentes.

P-. ¿Los van a aprobar tal cual o van a realizar su propia propuesta?

R-. Vamos a estudiarlo primero. Si está correcto no hay por qué deshacerlo.

P-. En marcha hay proyectos importantes para Aranda como la rehabilitación de los Jardines de Don Diego o el Área de Regeneración Urbana de Santa Catalina.

R-. Respetaremos todo aquello que esté en marcha o adjudicado. Velaremos para que se respeten escrupulosamente los contratos, pero no vamos a entrar como un elefante.

P-. Hablemos entonces de proyectos propios.

R-. Antes de meternos en grandes inversiones y proyectos nuevos, queremos reorganizar y poner a punto los espacios públicos. Saber qué hay, cómo están y darles un uso útil y práctico. Hay que dar solución a muchos colectivos, como asociaciones vecinales, deportivas o Protección Civil, por ejemplo. Queremos invertir en recuperar todos los espacios públicos para que tengan un uso óptimo. En este sentido, no olvidamos el albergue, un tema que hay que trabajar ya para desbloquearlo.

Luego hay retos que queremos encauzar. Nos gustaría muchísimo potenciar el turismo y la cultura, dos cuestiones primordiales. Nos gustaría darle una vuelta a los museos, con exposiciones itinerantes; reconducir la relación de Aranda con la Ribera, el vino y las bodegas subterráneas. Vas a Haro, a Rueda y enseguida ves que son ciudades del vino. Aquí eso falta.

En cuanto a la cultura, la agenda municipal es muy mala, pero hay iniciativas particulares o de colectivos musicales, de artes escénicas o de poesía, de altísima calidad. Hay que darles protagonismo.

P-. ¿Abogan entonces por construir un auditorio nuevo?

R-. Aranda necesita un espacio para desarrollarse, pero hay que ser prudentes y ver primero qué necesidades tiene la ciudad.

P-. Juventud es otro de los grandes retos. Este fin de semana ha empezado el programa de ocio juvenil. Hasta que el Centro de Arte Joven arregle el problema estructural estarán en el parque de la Isla.

R-. La juventud de Aranda es absoluta prioridad. Queremos crear un consejo de Juventud para que estén representados y nos puedan hacer llegar sus necesidades de forma directa. Les vamos a escuchar, sin imponer. Creemos en el diálogo.

P-. ¿Cómo termina un hombre de 30 años que se dedica a gestionar fondos europeos para ONGs, siendo alcalde de Aranda?

R-. Nunca pensé que iba a ser alcalde. Aunque en los últimos años he vivido en Madrid, nací y estudié en Aranda. Luego fui a la Universidad de Burgos, donde estudié Ciencias Políticas y Gestión Pública, pero especializándome en gestión pública, y la verdad es que fue una decisión difícil. Mi trabajo como consultor de fondos europeos para ONGs me encanta porque me permite ayudar a personas vulnerables a salir adelante, pero el Ayuntamiento de Aranda es también un proyecto ilusionante. Creo que podemos hacer grandes cosas.

P-. ¿Cómo surge Sentir Aranda?

R-. Todo empezó con Guillermo López y César Sanz, que están de número 4 y 12 respectivamente en la lista. Estaban hablando de que Aranda estaba muy mail y había que hacer algo. Surgió entonces la idea de fundar Sentir Aranda. A mí me lo presentaron poco después y me pareció un proyecto muy chulo, pero nunca pensé que lo lideraría.

P-. ¿Cómo terminó siendo el candidato?

R-. Cuando ya crecimos y contamos con el equipo que tenemos ahora, hicimos una votación interna en la que cada uno tenía que responder a tres preguntas: a quién veía en cada cartera del Ayuntamiento, dónde se veía a uno mismo y a quién veían liderando el proyecto, y salí elegido por unanimidad. Desde luego no estaba en mis planes pero solo puedo estar agradecido a todos los que nos han votado. Estamos decididos a cambiar las cosas.

P-. Han elaborado una hoja de ruta para los primeros 100 días.

R-. Sí. Lo primero es analizar el estado de la ciudad. Tiene muchos imperfectos en aceras, mobiliario urbano… la accesibilidad nos preocupa muchísimo así como los parques y jardines. Son cosas que podemos abordar desde el principio.

Por otro lado, vamos a hacer un diagnóstico de cada concejalía con los temas prioritarios y a partir de ahí empezar a trabajar en paralelo con retos a corto, medio y largo plazo. Hay mucho que hacer.