El Procurador del Común carga contra los hosteleros y pide que se respete la Ley de Accesibilidad

Loreto Velázquez Aranda

Tras recibir las quejas de las personas con problemas de movilidad reducida, el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana López, pide de forma oficial al Ayuntamiento de Aranda que retire el permiso excepcional que en su día dio a los establecimientos hosteleros para expandir sus terrazas en zonas de la vía pública antes prohibidas, como los itinerarios adosados a fachadas. El Procurador del Común recuerda que ya no existen las limitaciones sanitarias y que Aranda de Duero debe respetar la Ley de Accesibilidad. El Procurador extiende el llamamiento a los comerciantes de la ciudad.

Según esta normativa, con carácter general, las terrazas de los establecimientos hosteleros, así como el mobiliario urbano no pueden invadir el itinerario peatonal accesible, y nunca pueden ir “pegados a las fachadas de los establecimientos”. A este respecto, la Ley impone que la ubicación de los veladores tiene que permitir siempre el acceso desde el itinerario peatonal y evitar que su situación pueda generar un peligro a las personas, en especial a aquellas con discapacidad visual. “Como se observa en la extensa documentación a la que hemos tenido acceso, el desplazamiento por esa localidad se ve afectado a lo largo de los distintos itinerarios peatonales en los que existen establecimientos de hostelería con terrazas o veladores, e incluso en algunos comercios con elementos o mobiliario asociado al desarrollo de su actividad”, advierte.

Según confirma, numerosos establecimientos de hostelería y comercios, tienen ubicado su diferente mobiliario (mesas, sillas, material publicitario, toldos cortavientos, mamparas, veladores o maceteros) junto a la línea de la fachada o edificación, invadiendo el itinerario peatonal accesible, “e incluso permitiéndose que la mayoría no dispongan de la mampara delimitadora exigida en la ordenanza”.

También se da el caso de algunos locales, continúa, que sin ocupar la zona de fachada, se ubican en una zona inaccesible por disponer de escaleras en la entrada que impiden o dificultan el acceso a las personas con dificultades de movilidad. “Todo ello representa un espacio urbano especialmente perjudicado para la movilidad peatonal”.

En su opinión, el Ayuntamiento debería intervenir “para poner fin a la actual tolerancia frente a las barreras y riesgos a los que, con esta actual situación generalizada, se enfrentan en Aranda de Duero las personas con limitaciones de movilidad o usuarias de silla de ruedas o con deficiencias visuales”.

Por todo ello, el Procurador del Común hace un llamamiento expreso al Ayuntamiento de Aranda para que “lleve a cabo una acción positiva dirigida a la eliminación de las barreras, obstáculos y riesgos que generan los establecimientos de hostelería y comerciales existentes”.

Entre las medidas propuestas plantea readaptar las exigencias a la normativa vigente y a la ordenanza municipal y suprimir la posibilidad de que puedan ocupar el espacio inmediato a la línea de la fachada. También aconseja desarrollar una intervención “debidamente planificada, dirigida a comprobar la situación de todos los establecimientos de Aranda de Duero que cuenten con mobiliario de alguna tipología asociado a su actividad”. “Hay que velar para que, en adelante, el mobiliario o elementos asociados a actividades hosteleras o comerciales no supongan nunca un obstáculo para la deambulación en los itinerarios peatonales de ese municipio”.

Aunque su dictamen no es vinculante, desde la asociación de personas con dificultades de movilidad, Difar, celebran la medida, convencidos de que les ayudará a argumentar la denuncia que ya han presentado ante la Fiscalía por el mismo motivo.

Desde la Asociación de Discapacitados Físicos de Aranda de Duero y la Ribera (Disfar), lo tienen claro: Aranda de Duero no tiene en cuenta a las personas con problemas de movilidad. “Desde que me cortaron la pierna en diciembre, o salgo acompañado o miro muy bien por dónde me voy a mover porque hay muchísimos bordillos y barreras que para mí son imposibles”, aseguraba hace unas semanas en este periódico, el presidente de este colectivo, Inocente Gete Pineda, indignado porque aunque lo han pedido de todas las formas, el “Ayuntamiento no cumple la Ley de Accesibilidad ni en las obras nuevas como la Glorieta Rosales, donde se está poniendo un pavimento táctil que no es uniforme con el circundante ni con el que sigue en los vados peatonales enfrentados”. “Pedimos al nuevo Ayuntamiento que sea más sensible con nuestra situación”, concluye.