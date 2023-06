Los colectivos de Aranda hablan. Esto es lo que piden al nuevo equipo de gobierno

Loreto Velázquez Aranda

Con la entrada de Sentir Aranda en el gobierno local, los colectivos toman la palabra. Esto es lo que piden al nuevo equipo de gobierno de Antonio Linaje.

La Asociación empresarial Asemar comienza el análisis por el mantenimiento de los polígonos industriales y por reactivar la Mesa de Desarrollo Industrial, paralizada desde hace años. “Le pedimos que apoye la actividad empresarial y contribuya a promover su desarrollo”, afirma su presidenta, Cristina Martín.

El segundo punto se centra en una concejalía de Promoción que debe contar con recursos necesarios “que no tiene”, pero sobre todo tiene que cambiar el enfoque y superar “la desconexión”. “Tenemos que trabajar en conjunto y de forma coordinada porque quien más sabe de desarrollo empresarial es FAE Asemar”, señala.

Tercer punto: agilizar los convenios con las asociaciones. “Es preciso que se aprueben con tiempo para poder desarrollar la actividad con normalidad y para eso, es fundamental que los presupuestos se aprueben cuando toca”, apremia mientras pone como ejemplo el último convenio de hostelería, que se firmó en noviembre y se tuvo que justificar en diciembre. “Así no puedes organizarte ni ser eficiente”.

Convencidos de que una concejalía como la de Promoción debería contar con un concejal liberado para que “con voluntad”, “nos escuche”, advierte: de nada servirá si no se amplía una plantilla que se ha quedado a la mitad.

Por último, Asemar insta al nuevo equipo de gobierno a impulsar el emprendimiento. “Es el único Ayuntamiento que no tiene ayudas a los emprendedores”, reivindica sin olvidar ferias como Fiduero. “Es el segundo año que no se realiza y eso va en detrimento de toda la actividad empresarial, pero especialmente perjudica a los emprendedores que no pueden utilizar este escaparate”.

Comercio

En comercio, la presidenta de la asociación Acoa CCA, Susana de las Heras, destaca la relevancia de trabajar unidos en campañas a medio y largo plazo, un sistema que en su opinión sería más eficaz que la dependencia actual de los convenios anuales. “Tenemos que trabajar de una manera más coordinada con el Ayuntamiento para no duplicar acciones ni gastos”.

Hostelería

En hostelería más de lo mismo. “Pedimos colaboración mutua, que cuenten con nosotros y que muevan la Mesa de Hostelería, que está activa”, defiende la presidenta de Asohar, Nuria Leal, con la mirada puesta en una necesaria revisión de un convenio que no llega y en una escuela de Cocina que debería ser más abierta para poder organizar las formaciones “que tanta falta hacen en el sector”. “No pedimos nada distinto de lo que pedimos con anterioridad al gobierno saliente”.

Deportes

En representación del mundo del deporte hablamos con Miguel Ángel Velasco, del Club Juventud de baloncesto, un club que ha competido esta temporada con 11 equipos federados. “Es una urgencia de primera necesidad ampliar las pistas polideportivas para atender las necesidades de los clubes en cuanto a entrenamientos y partidos. Sería muy interesante que estuvieran concentradas en un mismo pabellón”, plantea consciente de que con la dispersión actual “se duplican los materiales, el personal y se pierde tiempo”.

En su caso entrenan en 3 polideportivos distintos: dos municipales (Chelva y Sala Virgen Viñas) y uno alquilado por el club (Vela Zanetti). “Varios equipos no han pisado la pista de juego hasta el día del partido”, lamenta con preocupación porque la limitación impide consolidar y crecer de forma adecuada. “Es una pena tener que decir a chicos y chicas que no podemos atenderles por no disponer de espacios suficientes”.

Juventud tampoco olvida unas subvenciones que han ido disminuyendo en la medida que ha aumentado el número de equipos. “En la temporada 2012-2013, con 5 equipos, nos concedieron 15.32O € y en la temporada 2022- 2023, con once equipos, hemos recibido 7.500€. Es conveniente que se revisen”.

Salud mental

Como voz de la salud mental, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera (AFAR) advierte: las necesidades son muchas. En su caso, precisan de la cesión de un espacio para crear un centro especializado para personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en el que se pueda dar respuesta a una necesidad creciente en la sociedad.

Otra de las prioridades es propiciar apoyos intermedios a las personas mayores que “faciliten la permanencia en el hogar y minimicen los riesgos de la soledad no deseada”. “Hemos solicitado varias veces el uso del albergue y la cafetería para ofrecer servicio de comida a personas que nos lo demandan y a las que no podemos atender porque no tenemos espacio”, recuerda la coordinadora, Gema Arranz.

Como en todo, el dinero es crucial. “Necesitamos que se revisen los convenios existentes con las entidades de carácter social teniendo en cuenta el número de personas a las que se atiende y los servicios que prestan a la sociedad”, apremian al recordar que las entidades del tercer sector, además de ofrecer servicios que necesitan los arandinos también generan puestos de trabajo.