Redacción

La Guardia Civil ha detenido a una mujer, C. M. F., de 46 años, como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores. La investigación se inició en mayo a raíz de la denuncia de una pareja de origen marroquí que trabajó para una persona en la comarca de La Ribera y se desarrolló en el marco de la operación "RIBER-73".

Durante los meses de febrero, marzo y abril, los denunciantes realizaron labores principalmente en el sector agrícola y ganadero para la mujer investigada y después de finalizar su período laboral, en el que fueron empleados sin contrato, la pareja afirmó que la empresaria les debía 750 euros a cada uno por su trabajo.

La Guardia Civil llevó a cabo las investigaciones necesarias, recopilando testimonios e indicios suficientes para demostrar la existencia de una relación laboral entre los denunciantes y la acusada. Ambos estuvieron ocupados en la poda en seco y limpieza de viñas, así como en una granja ovina en la comarca.

Además, se constató que la acusada poseía un local compartimentado que alquiló a la pareja durante el tiempo que duró el trabajo, un lugar que normalmente se destina al alojamiento de otras personas que trabajan temporalmente para la empresa en cuestión.

Se descubrió que no se había formalizado ningún contrato laboral entre las partes y que los denunciantes no estaban dados de alta en la Seguridad Social, lo que significa que no se garantizaron los derechos laborales reconocidos por la ley.

Aunque los denunciantes no tenían permiso de trabajo en España, lo que garantiza su estancia legal, el Instituto ha orientado sus acciones hacia la protección y asistencia de las víctimas, que son personas extranjeras en situación de vulnerabilidad debido a su desconocimiento del idioma, escasos recursos económicos, aislamiento social y situación irregular en el país.

En ocasiones, estas circunstancias son aprovechadas por la parte contratante para obligar a los trabajadores a cumplir horarios abusivos y trabajar en condiciones de habitabilidad precarias, incluso llegando a incumplir el acuerdo económico pactado.

La operación 'RIBER-73' ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y personal de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Aranda de Duero. Las diligencias instruidas han sido entregadas al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero.

La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana para comunicar y denunciar este tipo de situaciones, ya que el miedo a posibles represalias hace que muchos perjudicados no se atrevan a dar a conocer su situación.