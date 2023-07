Ibáñez acusa al Gobierno de haber «maltratado» a la provincia durante los últimos cinco años

Redacción Burgos

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Burgos, Ángel Ibáñez, lamenta que la provincia haya tenido la «desgracia» de contar con un Gobierno central que ha «ninguneado», «abandonado» y «maltratado» a Burgos.

Por el contrario, aseguró que los futuros diputados y senadores del PP provincial lucharán por las infraestructuras «tan necesarias» para la provincia y para que Burgos vuelva a estar en el mapa y «no salga nunca del sitio que merece y nunca tuvo que dejar de estar».

En un acto de partido en Aranda dejó claro que los españoles no se merecen que el Gobierno dependa de voluntades particulares y partidos extremistas, independentistas y radicales. «España se merece un Gobierno que solo esté al servicio de los españoles. Nada más», apuntó.

El candidato popular lamentó, según recogió la Agencia Ical, que el país haya estado gobernado por el sanchismo de las «mentiras», de Yolanda Díaz y su «incompetencia» y de Irene Montero y su «incapacidad».

Frente a eso, está la alternativa de Alberto Núñez Feijóo que, según él, devolverá la «confianza» a las instituciones en lugar de colocar como fiscal general del Estado a una ministra de Justicia, legislará para todos y no para unos pocos, se encargará de encarcelar a los violadores y no de sacarlos de la prisión, castigará a los corruptos y no rebajará sus penas, hará cumplir las penas a los sediciosos y no les indultará, bajará los impuestos y no los subirá y defenderá al propietario en lugar de al okupa.

Ibáñez deseó un cambio «tranquilo» para España con un gobierno de la moderación, del diálogo, la gestión, el trabajo y la integración.

Añadió que en el proyecto del PP caben «todos», tanto los que les han votado, los que les votaran alguna vez y luego cambiaron a otras formaciones e, incluso, los socialistas «desencantados» con las políticas que «tanto daño» han hecho en el país.

El número uno al Congreso del PP de Burgos apuntó en la comida mítin que el próximo 23 de julio solo hay dos alternativas, ya sea un Sánchez «perdedor», junto con Sumar, Bildu, ERC y otro elenco de partidos o un Feijóo que será «ganador».

«La única cuestión es conseguir que sea ganador con un resultado fuerte y contundente, que permita gobernar en solitario los próximos cuatro años», aseveró.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Borja Suárez, subrayó el «fenómeno Ayuso» que es el anticipo de lo que va pasar el 23 de julio, con la victoria del PP y que llevará a Feijóo a La Moncloa. Para ello, solicitó a los populares hacer un esfuerzo «mayúsculo» durante la campaña electoral para convencer y transmitir que España necesita un cambio, que pasa por el Partido Popular, y con la suficiente fuerza para gobernar en solitario.

Valoró la candidatura del PP por la provincia, con gente con experiencia, mucha capacidad y talento, que llevará la voz del corazón de España que es Burgos.

También valoró la visita de Díaz Ayuso y por es una figura «imprescindible» para el PP, España y la política. «Que estés hoy aquí es la mejor expresión de un proyecto», manifestó.