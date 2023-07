Ruptura. El alcalde de Castrillo se queda con un solo concejal y el único apoyo de Vox

Loreto Velázquez Aranda

Con un ambiente muy caldeado, el municipio de Castrillo de la Vega vivirá el martes un nuevo intento de formalizar el equipo de gobierno con el reparto de las concejalías. La tensión está en el ambiente, diez días después de que una de las concejalas del propio equipo de gobierno descubriese, entre llantos, que el alcalde y compañero del Partido Popular le había despojado de toda responsabilidad, al no otorgarle ninguna competencia en el Ayuntamiento, salvo la representatividad en la Mancomunidad voluntaria de municipios de la Ribera del Duero (comarca de Roa). Aunque en un principio, la afectada, María del Mar Hontoria anunció su intención de dimitir, finalmente ha decidido ser concejala no adscrita. Así lo anunciará mañana martes en el Pleno de las 18.30 horas.

El alcalde, Jesús Mambrilla tampoco contará con el apoyo de los dos concejales del PSOE, que tras ver cómo “se ha comportado” con María del Mar han decidido no aceptar las concejalías que a ellos sí les había asignado. Se esfuma así el sueño inicial de un alcalde que abogaba por unir fuerzas y trabajar todos juntos como un equipo único formado por concejales de distintas fuerzas políticas. El Partido Popular pierde por este trance uno de sus tres votos y gobernará finalmente con el único apoyo de los dos concejales de Vox, Diego Ruiz Pinto y Paula de la Roca Tordable. Ambos se estrenan en política con un partido que hasta ahora no había tenido representación municipal.

A la hora de desvincularse del proyecto de unidad, los concejales del PSOE lamentaron la situación “kafkiana y humillante”, que se había vivido en el pleno extraordinario con “faltas de respeto”. “Ante todos estos hechos, he perdido la confianza que se necesita tener en el alcalde como para aceptar concejalías y la representación en entidades supramunicipales”, zanjaba la socialista María Jesús Prieto, a la que el alcalde había asignado Acción Social, la representatividad en la Mancomunidad de municipios de Ribera de Duero, comarca de Roa, en calidad de suplente; la de titular en ADRI Ribera del Duero y como suplente en el Consorcio Ruta del Vino.

En los mismos términos se expresaba el socialista Isidro García Revenga para renunciar a las concejalías de Cultura, Festejos y Deporte, en calidad de suplente; Promoción y Desarrollo, y titular en el Consorcio de la Ruta del Vino.

Votos

Hay que recordar que en las últimas elecciones, el Partido Popular ganó con el 35,98% de los votos, aunque perdió un concejal con respecto a los últimos comicios. El equipo inicial se completaba con María del Mar Hontoria y Santiago Vegas.

El PSOE perdió también una representación al pasar del 47,88% de los votos de 2019 al 27,34% en 2023. Se queda de esta forma con dos únicos concejales: Mª Jesús Prieto Jimeno e Isidro García Revenga.

En cuanto a Vox, la formación verde irrumpía como novedad y lo hacía con fuerza al posicionarse como segundo partido más votado con un 32,53% del respaldo ciudadano.

Sin querer adelantar cómo reestructurará el reparto de las concejalías, el alcalde, Jesús Mambrilla, se muestra tranquilo, pero no entra en detalles de ningún tipo.

"Me siento engañada"

Por su parte, María del Mar Hontoria sigue sin saber qué ha pasado. “Sigo sin entender nada porque la relación con el alcalde era cordial, de confianza. Esto no es solo que me haya dejado sin concejalía, que no me va la vida en ello, pero me ha mentido. Me siento engañada y utilizada”, asegura con tristeza. “No se ha portado bien. Estoy decepcionada pero no voy a renunciar. Yo vengo a trabajar y así lo voy a hacer. La verdad es que es una pena porque habíamos hecho un equipo de 7 y ahora se limitan a 4”, explica agradecida a todos los que le están apoyando.

Sabe que una moción de censura “no saldría”, pero tiene claro que “lo que mal empieza, mal acaba”.