Castrillo de la Vega forma equipo de gobierno en un pleno bronco y crispado

Loreto Velázquez Aranda

Con discusiones acaloradas, cruce de acusaciones y muy mal ambiente. El alcalde de Castrillo de la Vega logra cerrar equipo pero no lo hace como esperaba en un principio, con el apoyo de los 6 concejales que completan la corporación. Se caen por el camino los dos concejales socialistas que en principio habían aceptado formar parte del equipo de gobierno, y también su propia compañera de partido, María del Mar Hontoria, que se ha pasado formalmente a los ‘no adscritos’.

María del Mar toma esta decisión once días después de descubrir, en una sesión plenaria, que el alcalde y su compañero de partido le había dejado fuera del reparto de concejalías, que de palabra se había “comprometido con ella”. “No me voy porque no me dé un cargo, me voy porque me ha mentido”, espeta María del Mar.

Los concejales socialistas por su parte han renunciado a las áreas que sí les había encomendado. En el caso de María Jesús Prieto, a la Concejalía de Acción Social, la representatividad en la Mancomunidad de municipios de Ribera de Duero, comarca de Roa, en calidad de suplente; la de titular en la asociación ADRI Ribera del Duero y como suplente en el Consorcio Ruta del Vino.

En el caso de Isidro García Revenga, a las concejalías de Cultura, Festejos y Deporte, en calidad de suplente; Promoción y Desarrollo, y titular en el Consorcio de la Ruta del Vino. Los dos coinciden: “si el alcalde trata así a una compañera no hay confianza para trabajar juntos”.

El alcalde gobernará así con el apoyo del concejal del PP, Santiago Vegas, y de los dos representantes de Vox, Diego Ruiz Pinto y Paula de la Roca Tordable. “María del Mar no tiene ninguna razón. Ella quería Cultura y Festejos, entre otras cosas porque lo quería todo, pero hubo quejas de vecinos y el alcalde decidió darle la Mancomunidad. No hay más, todo este follón lo único que hace es perjudicar al pueblo y nosotros somos nuevos, solo queremos es hacer cosas por Castrillo”, lamenta Diego Ruiz.

Él será quien asuma la mayor carga de responsabilidad: Cultura, Festejos, Deportes, la representatividad en la Asociación Villa y Tierra de Haza, en la asociación ADRI y en el Consorcio de la Ruta del Vino. “Sé que es mucho pero tengo ganas y voy a trabajar por los vecinos”.

Su compañera de filas, Paula de la Roca asumirá Urbanismo y Obras Públicas, y Santiago Vegas (Partido Popular), el cargo de teniente alcalde y el segundo vocal en la Mancomunidad de municipios de Ribera de Duero, comarca de Roa. Cierra equipo el alcalde, Jesús Mambrilla, quien compaginará el cargo con la representación en la Mancomunidad como titular.