PP y PSOE pactan a espaldas de Sentir Aranda para controlar los Consorcios supramunicipales

Loreto Velázquez Aranda

En Aranda de Duero no es fácil que se pongan de acuerdo, pero hoy el Partido Popular y el PSOE se han aliado para arrebatar al equipo de gobierno de Sentir Aranda la representatividad que el Ayuntamiento tiene en los dos consorcios supramunicipales de los que forma parte.

Aunque normalmente el concejal de Medio Ambiente representa los intereses del Consistorio en el Consorcio Provincial de Residuos y el de Promoción y Desarrollo hace lo propio en el Consorcio de la Ruta del Vino, una alianza secreta entre los dos grandes partidos de la oposición ha cambiado el rumbo, y aunque ninguno de los dos partidos forman parte del equipo de gobierno, el PSOE controlará la representatividad municipal en la Ruta del Vino con la socialista, Amparo Simón de titular, y su compañera, Laura Jorge como suplente, y el Partido Popular ostentará la representatividad del Ayuntamiento de Aranda en el Consorcio Provincial de Residuos, con José María Jimeno, en el Consejo de Administración, y Alfonso Sanz y Virginia Martínez, como vocal y suplente de la asamblea.

El alcalde, Antonio Linaje, no esconde su sorpresa y decepción. “Es una pena que se actúe así en secreto, hubiesen tardado lo mismo en ponerse en contacto con nosotros. En Sentir Aranda hubiésemos estado abiertos a dialogar, porque al final son responsabilidades que quitan tiempo, pero han preferido repartírselo y desvincular al equipo de gobierno”, lamenta sin entender las reticencias que estos partidos tienen “para pactar con nosotros”. “Nosotros seguimos abiertos al diálogo, pero tenemos que superar ya estas cosas”, apremia con tristeza porque parece que los grandes partidos solo se ponen de acuerdo cuando “hay que repartirse carguitos”.

En el caso del Consorcio de la Ruta del Vino no hay retribución, porque la sede está en Aranda, pero en el Consorcio de Residuos Sólidos, al estar en Burgos, por cada reunión reciben 180 euros netos.

"Seamos serios y trabajemos por Aranda"

Sin esperar la jugada, el alcalde insiste en mantener la puerta abierta para que tanto PP como PSOE entren a formar parte de un equipo de gobierno que ya cuenta con Podemos- Izquierda Unida y Ciudadanos. “Estamos dispuestos a mantener la propuesta que les hicimos, pero vamos a dejarnos de estas prácticas, seamos serios y trabajemos por Aranda”, subraya convencido de que los votantes y los ciudadanos no entenderían otra cosa.

Otra polémica: las medallas de 250 euros

La polémica se extiende a las medallas que los concejales reciben al principio de la legislatura. Según explica el primer edil, Antonio Linaje, aunque el PP y PSOE insisten en pedir sus medallas; como alcalde se va a negar y solo podrán optar los concejales nuevos que no hayan estado en ninguna corporación anterior. “Los que ya la tienen en casa, no tiene sentido. Cada medalla cuesta 250 euros. Sinceramente me parece un despilfarro. Yo les invitaría a preguntar a los ciudadanos que no llegan a fin de mes”, zanja decidido a plantear el debate también en Sentir Aranda, donde como concejales nuevos tienen derecho. “Tomaremos una decisión al respecto”.

Comisiones

En comisiones habrá un total de 11: Medio Ambiente y Servicios dejan de depender de Urbanismo y tendrán seguimiento propio, el segundo y cuarto lunes de cada mes. Además se crean los departamentos de Fondos Europeos, con comisión mensual, y Transición Digital, Procesos, Innovación y Comunicación, con seguimiento semanal. La comisión de Urbanismo se convocará el primer y tercer lunes de mes mientras que la comisión de Hacienda, Contratación y Régimen Interior se celebrará el segundo y cuarto lunes, y la de Seguridad Ciudadana, el primer y tercer jueves de cada mes.

La comisión de Servicios Sociales, Igualdad, Participación Ciudadana y Barrios tendrá una periodicidad quincenal. Sin embargo y pese a las peticiones de la oposición, las comisiones de Juventud y Deportes; Cultura, Educación y Hermanamientos y Promoción Industrial y Turismo se reunirán de forma mensual, como la de Personal.

El Pleno se adelanta

También llegan cambios al Pleno ordinario y aunque se mantiene el día (último jueves de cada mes) la hora se adelanta 60 minutos para comenzar a las 19.00 horas, con el fin de facilitar la participación ciudadana. Se descarta así el planteamiento inicial que propuso Sentir Aranda, siguiendo un informe de CCOO, para que empezase a las 11.00 horas. Finalmente, a propuesta del PSOE, los grupos han acordado iniciar a las 19.00 horas para facilitar también la vida laboral y familiar de los políticos.

Reparto de Concejalías

El alcalde ha hecho oficial el reparto de concejalías que ya habíamos anunciado. Antonio Linaje compartirá Alcaldía con Contratación y Régimen Interior; Juan Manuel Martín será primer teniente alcalde y titular de Promoción y Turismo y Seguridad Ciudadana; María de las Viñas Ortuño será la portavoz del equipo de gobierno y gestionará Personal. Guillermo López será segundo teniente alcalde y coordinará el reto de transición digital, procesos, innovación y comunicación y Hacienda; Belén Esteban compaginará su responsabilidad en Diputación con Deportes, Comercio y Consumo, y Ana María Hervás, hará lo propio con Urbanismo, Obras y polígonos industriales.

De los socios de gobierno, Andrés Gonzalo (Podemos) llevará Acción Social, Participación ciudadana y Barrios; Carlos Medina (IU), Juventud, Medio Ambiente y Agenda 2030, y José Antonio Fuertes (Ciudadanos), Educación, Cultura y Festejos.