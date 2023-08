Universitarias, reinas y con las ideas claras. “Se puede vivir perfectamente en un pueblo”

Loreto Velázquez Aranda

María y Blanca tienen en común muchas cosas: son jóvenes, viven en la comarca de la Ribera y este verano van a vivir las fiestas como Reinas. En Caleruega, Blanca Delgado ha sido la primera. “Ser reina ha sido una experiencia espectacular. Me lo he pasado fenomenal con todos mis amigos y con todo el pueblo, porque aquí nos conocemos todos y nos llevamos muy bien”, explica.

A sus 19 años Blanca tiene claro que vivir en uno de los pueblos más bonitos de España “no se cambia por nada”. “Yo aquí soy feliz”, asegura. Este año sin embargo, se ha ido a Valencia donde ha empezado a estudiar ingeniería biomédica. “Ojalá tenga suerte y cuando termine encuentre trabajo cerca y pueda volver y vivir en Caleruega toda mi vida, sería un puntazo”, afirma orgullosa.

Aunque las fiestas terminaron con una pelea con un grupo de jóvenes de Aranda, ella se queda con todo lo bueno vivido. “Para mí lo mejor son las cenas de los quintos donde nos juntamos el pueblo entero”.

Pero, ¿Cómo se vive en la España rural? “A mí en el pueblo nunca me ha faltado nada. Iba a música, a baile… tenemos gimnasio, frontón, pádel, piscina en verano… no tengo gente de mi edad pero sí un poco más mayor, los amigos de mi hermano. Vale que podríamos tener médico más tiempo, mejores comunicaciones o Internet, que va regular, pero se puede vivir perfectamente en el pueblo. Si me preguntas qué falta, la respuesta es más gente joven”.

Blanca posa con sus damasECB

Como reina no ha tenido presupuesto asignado para los trajes, uno regional, otro largo y dos cortos, pero sí mucha gente dispuesta a ayudar. “Lo que no tenía me lo han dejado. Ha sido una experiencia maravillosa”, termina.

Porque aunque para algunos sea una tradición desfasada, para estas jóvenes es una oportunidad de vivir una experiencia única. De hecho, en Aranda de Duero se ha reactivado el interés con un incremento importante en el número de aspirantes. “En mi casa es como una tradición, lo hizo mi abuela, mi madre y ahora yo. Me hace muchísima ilusión”, asegura María Pastor Pita, la futura reina de las fiestas de Aranda de Duero 2023.

María vivirá la experiencia con las damas Naira Recio Cabañas y Lucía Hernando de la RubiaLoreto Velázquez

Ella rechaza que se trate de una tradición machista. “Si lo pensase no lo haría. Esto es una cosa que haces porque quieres. También lo pueden hacer los chicos”, zanja.

A pocas semanas de que empiecen las fiestas en honor a la Virgen de las Viñas, María ya se ha hecho con todos los trajes que necesita: el largo para la gala de la investidura y el pregón, y aunque no va haber toros, el traje de campera y la peineta y mantilla, porque se lo pondrán para la Bajada de las Peñas, uno de sus eventos favoritos junto al cañonazo y la ofrenda de flores. Para ello cuenta con un presupuesto que le da el Ayuntamiento de 1.200 euros, que luego tiene que extender a otras actividades del año como el carnaval o la Cabalgata de Reyes.

María lleva dos años viviendo fuera, en Salamanca, donde ha estudiado primero el Grado Superior en Educación Infantil y este año empieza la carrera. También baila muy bien flamenco. “Salamanca me gusta mucho pero fuera he descubierto que cuando sea mayor quiero vivir en Aranda”.

Y es que, pese a que Salamanca tiene más opciones, la tierra natal tira. “Estaré fuera durante unos años pero aquí tengo a mi familia, a mis amigos y no sé qué es, pero me encanta. Aranda es cómoda, está todo cerca y me gusta eso de que nos conozcamos todos”.

Como todo también tiene un ‘pero’: la falta de alternativas para jóvenes. “La verdad es que en Aranda apenas hay cosas para la gente de mi edad”, apunta con la mirada puesta en opciones de ocio y cultura.