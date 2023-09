El bar de Terradillos de Esgueva cierra y el Ayuntamiento busca un relevo

Loreto Velázquez Aranda

El municipio de Terradillos de Esgueva se ha quedado sin bar. La última gerente, Carmen Zura, no ha llegado a un acuerdo de renovación con el nuevo equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Casilda Lázaro.

Según explica Carmen a este periódico, el contrato lo firmó el 1 de agosto de 2020 aunque se podía renovar hasta 2026. Sin embargo, no ha habido consenso. Las nuevas condiciones que ha incluido el nuevo Ayuntamiento, son para ella imposibles de asumir. “Yo aquí estaba encantada, los vecinos me recibieron desde el primer momento con los brazos abiertos. Nunca he pedido un sueldo ni vivienda… lo único que pedía es poder gestionar los horarios en función de la necesidad porque las horas que paso en el bar sola son horas que pierdo dinero”, argumenta.

Carmen deja claro que nadie le ha echado. “Las cosas tienen un comienzo y un final, y yo en Terradillos he sido feliz por lo que me voy agradecida a todos los vecinos, con los que tuve mucha relación”.

Carmen llevaba trabajando en Terradillos de Esgueva tres años, desde que se enteró por redes sociales de que buscaban a alguien para el bar. Entonces ella trabajaba en un gimnasio de Madrid pero con la pandemia llegó el cierre y el inesperado despido. “Me vi de repente en la nada”, recuerda.

Fue su hermana, la que vive en Aranda de Duero, la que le contó la existencia del bar de Terradillos de Esgueva. “Yo no sabía ni dónde estaba”, admite.

Natural de Ecuador, Carmen ya sabía lo que era reinventarse. Lo hizo años atrás cuando dejó su tierra, y sus tres hijos pequeños, para buscar una oportunidad de futuro para su familia. Aunque en Ecuador trabajaba de auxiliar de farmacia, el sueldo no llegaba. En Madrid encontró una nueva vida y tras un año y medio durísimo pudo traer a sus hijos.

Toca reinventarse (otra vez)

Hoy toca reinventarse de nuevo y lo ha hecho con un bar en el polígono residencial de Aranda de Duero. “He convertido el antiguo ‘Saeta’ en ‘Donde Carmen’ y la verdad es que estoy muy ilusionada. Doy desayunos, almuerzos y platos combinados y aunque trabajo mucho, por la noche no tengo que estar y tengo más vida libre para ir a ver a los míos”.

En Terradillos de Esgueva, la nueva alcaldesa, Casilda Lázaro explica que está ya en negociaciones para la reapertura con otra persona y confía en alcanzar un acuerdo pronto.

Lo cierto es que el bar supone un servicio fundamental en los pequeños pueblos, sobre todo en los largos meses de invierno. Bien lo sabe el alcalde de Haza, Antonio Muñoz, que está moviendo “Roma con Santiago” para encontrar relevo.

Nueva ayuda para los pueblos pequeños

Los municipios de menos de 100 habitantes, como Haza, con 26 vecinos, o Terradillos de Esgueva, con 80; cuentan con una ventaja añadida. Hace apenas cinco días, el consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, anunció una nueva línea de ayudas para promover la apertura de un bar, centro de ocio o de convivencia social, o su mantenimiento, en el caso de que la entidad local cuente con un establecimiento de este tipo. La subvención será de 3.000 euros por solicitud y se destinará al pago de gastos corrientes como luz, agua, calefacción y otros similares.

La medida busca ayudar a los bares, cafeterías y establecimientos, que en los pequeños núcleos de población juegan un papel social imprescindible ayudando a evitar la soledad no deseada, favoreciendo la integración de las personas y luchando contra la despoblación. Y es que en algo coinciden todos los alcaldes de municipios pequeños: sin bar, los pueblos mueren.