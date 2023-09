Miguel Ángel Gayubo renueva como presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero

Loreto Velázquez Aranda

Miguel Ángel Gayubo seguirá presidiendo la Ruta del Vino Ribera del Duero en los próximos cuatro años. Así lo ha acordado por unanimidad el Consejo de Administración tras las elecciones llevadas a cabo en la última asamblea general.

De los 13 miembros que componen el Consorcio, se ha renovado la vicepresidencia, que recae ahora en Nuria Leal, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera (ASOHAR) y la Tesorería, a cargo de Amparo Simón, concejala del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Nuria Leal es la presidenta de los hosteleros de Aranda y a partir de ahora, vicepresidenta de la Ruta del Vino.-ECB

Se incorporan como vocales los municipios de Villalba de Duero, La Sequera de Haza y Caleruega y continúan los de Peñafiel, San Esteban de Gormaz y Roa de Duero, así como los representantes de la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (Asemar), la Asociación Empresarial de Bodegas de la Ribera del Duero (Asebor), y la Asociación de Empresarios de Peñafiel (Aempe).

Miguel Ángel Gayubo ha manifestado su gratitud por haber sido reelegido presidente del Consorcio y ha agradecido a todos los consejeros salientes que hayan trabajado comprometidos con la comarca. “Sin ellos no hubiéramos podido llevar a cabo muchas iniciativas de unión territorial”, ha asegurado.

Sobre la Ruta

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Consolidado como el tercer itinerario enoturístico más visitado de España, recorre las cuatro provincias castellanoleonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.

Está integrada por 304 asociados y adheridos. Entre ellos se encuentran 95 pueblos, 5 asociaciones, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y 203 establecimientos turísticos. La Ruta del Vino Ribera del Duero ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras como The New York Times, The Washington Post o Traveler’s Food National Geographic UK.