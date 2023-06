Estas son las tres Rutas del Vino más visitadas de España

Loreto Velázquez Aranda

El vino se ha convertido en un recurso turístico de primer orden. En España hay 32 Rutas del Vino certificadas y ya se sabe cuáles son las que más visitas recibieron en 2022. Según el informe que acaba de presentar el Observatorio Turístico de Rutas del Vino de España, el podio está formado por Marco de Jerez (333.781 visitantes), Rioja Alta (313.974 visitantes) y Ribera del Duero (281.918 visitantes)

Con un crecimiento del 43%, Ribera del Duero se consolida en tercera posición. Según el informe de Rutas del Vino de España, la recuperación del turismo tras la pandemia deja muy buenas sensaciones en el sector de enoturismo, que experimenta un incremento de más del 50% con respecto al año anterior y un impacto económico que supera los 75 millones de euros.

Para la Ribera del Duero estos datos superan en un 43% los conseguidos en 2021 y reflejan una clara recuperación del enoturismo en el primer año sin restricciones después de la crisis del Covid-19. Como asegura el informe, son las bodegas quienes lideran los datos de visitas, asumiendo más del 73% de los turistas que se acercan a las Rutas del Vino de España.

Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, se muestra satisfecho con las cifras del nuevo informe, pero recuerda “que el estándar de calidad de la Ruta se basa en el grado de satisfacción de nuestros visitantes, que sigan eligiéndonos y recomendándonos para nuevas escapadas”. De la misma manera, Gayubo quiere dar la enhorabuena a todos los socios y adheridos que siguen trabajando por el desarrollo del territorio.

En conclusión, el informe señala que el producto creado por las Rutas del Vino de España vuelve a manifestar su carácter desestacionalizado, manteniendo octubre como mes con mayor número de visitas. Además, cuenta con un catálogo en crecimiento que permite “dar respuesta a las necesidades de diferentes perfiles enoturistas”.

Impacto económico

Si hablamos de datos económicos, el enoturismo, en 2022, ha ascendido hasta alcanzar una cifra superior a los 75 millones de euros, casi un 40% por encima de los conseguidos en 2021. Este aumento económico generalizado en las Rutas españolas deja en la Ribera del Duero, un total de 5,2 millones de euros entre los ingresos de visitas a bodegas y a museos.

La Ruta del Vino Ribera del Duero en datos

Los casi 300.000 visitantes totales que ha recibido la Ruta del Vino Ribera del Duero la posicionan como la tercera más visitada de todo el país. El papel de los museos del vino vuelve a ser crucial ya que la coloca como segundo destino que más turistas se deciden por esta opción solo por detrás de Calatayud, quienes revalidan el primer puesto. En total, 73.902 personas se han acercado hasta estos espacios en la Ribera del Duero.

En el caso de las bodegas, la Ruta continúa manteniendo las primeras posiciones y se sitúa como la quinta con mayor número de visitantes, tras Marco de Jerez, Rioja Alta, Penedés y Rioja Alavesa.

Imagen de una visita a Tierra Aranda en Aranda de Duero (Burgos).Ruta del vino

Castilla y León triunfa

Castilla y León es, una vez más, la Región que más enoturistas recibe en España, casi 474.000, lo que supone un incremento del 70% con respecto al ejercicio anterior. La Ruta del Vino Ribera del Duero se mantiene a la cabeza de las nueve rutas castellano y leonesas, aportando el 60% de los visitantes a la comunidad autónoma.

En lo referente a la procedencia, Ribera del Duero aumenta el número de visitantes extranjeros que, con una cifra de 44.697, suponen el 19% del total de los turistas en la Ruta.

Una vez más, el mes de octubre se convierte en el mes favorito para los enoturistas, coincidiendo con la época de la vendimia, siendo enero en menos elegido para acercarse a la zona, una tendencia que se repite en la mayor parte de las Rutas españolas.

Sobre la Ruta del Vino Ribera

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Consolidado como el tercer itinerario enoturístico más visitado de España, recorre las cuatro provincias castellanoleonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.

Está integrada por 304 asociados y adheridos. Entre ellos se encuentran 95 pueblos, 5 asociaciones, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y 203 establecimientos turísticos. La Ruta del Vino Ribera del Duero ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras como The New York Times, The Washington Post o Traveler’s Food National Geographic UK.