Tercera sentencia a favor de los bomberos de Aranda. No se les puede obligar a hacer horas extras

Loreto Velázquez Aranda

Nuevo varapalo al Ayuntamiento de Aranda. El Juzgado Contencioso Número 1 de Burgos se suma a resoluciones anteriores y dando la razón a los bomberos reitera: no se puede obligar a los trabajadores a hacer horas extras y tampoco tiene encaje legal suspender las vacaciones.

El Juzgado desmonta así la argumentación del anterior equipo de Gobierno y el decreto con el que la entonces alcaldesa, Raquel González, obligó a los bomberos de Aranda a realizar estos trabajos extraordinarios para garantizar el servicio.

Según recuerdan los bomberos, durante semanas la alcaldesa “junto a los concejales de Personal, Vicente Holgueras, y de Protección Ciudadana, Fernando Chico, y apoyados por técnicos y el jefe del Servicio de Extinción de Incendios, amenazaron a los profesionales con abrir expedientes disciplinarios e incrementaron la presión mandando a diario a agentes de la Policía Local a notificar en sus domicilios la obligatoriedad de hacer estos servicios extraordinarios”.

El tribunal condena al Ayuntamiento al pago de costas, 1.000 euros. La penalización se une a los 100.000 euros que la Justicia obligó al Consistorio a compensar a los bomberos en concepto de atrasos a la plantilla. Además ese mismo tribunal reconocía el derecho de los bomberos a cobrar un complemento específico que se había aminorado por decisión municipal, condenando una vez más en costas.

En resumen, los tribunales respaldan claramente todas las denuncias públicas y manifestaciones llevadas a cabo por el servicio de extinción de incendios, que veían una persecución ‘personal’ por la que llegaron a pedir la dimisión de la entonces alcaldesa y el cese del jefe del servicio de Extinción de Incendios.

Cese del jefe del Servicio

A sabiendas de que la alcaldesa ya no mantiene su cargo en el Ayuntamiento de Aranda, los bomberos centran sus críticas en el jefe de Servicio, al entender que “no está acreditado para realizar estas funciones, ya que en dos ocasiones no ha sido capaz de superar las pruebas de la oposición, y responde a un nombramiento a dedo de los anteriores gobernantes”. En su opinión, “durante todo este proceso, el jefe accidental ha sido cómplice de todos y cada uno de los movimientos que han perjudicado al servicio, intentando minar las fuerzas de sus 'compañeros' a la hora de reivindicar sus derechos; unos derechos justos y legítimos como avala el juzgado”.

Por ello, los profesionales piden el cese fulminante del jefe de Bomberos por ser “cooperador necesario de esta serie de actos que se ha constatado que son ilegales y tanto han dañado al servicio”.

Los bomberos anunciaron en abril de 2022 su negativa a hacer horas extra para denunciar las graves carencias del servicio, con ausencia del retén de guardia desde enero de 2021, “algo que provoca un riesgo evidente para los habitantes de Aranda y la Ribera y de los profesionales”.

Sin retén

Desde el parque de bomberos recuerdan que esa situación de peligrosidad continúa ahora vigente, y hacen un llamamiento al nuevo equipo de gobierno de Antonio Linaje para que pongan solución “a estas carencias en el mayor breve plazo de tiempo”, ya que “se habla de la seguridad y la vida de las personas”.