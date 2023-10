El PSOE solo entrará en el gobierno de Sentir Aranda “si cambian las actitudes”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque el alcalde, Antonio Linaje, sigue tendiendo la mano al PSOE, el portavoz socialista, Ildefonso Sanz, lo tiene claro: solo entrarán a gobernar si cambian las actitudes “que no son las más correctas”. Según explica, el problema está no tanto con Sentir Aranda como con los otros grupos que forman gobierno, es decir, con Podemos-Izquierda Unida y con Ciudadanos. “Ahora mismo no se dan las circunstancias”, advierte convencido de que antes de llegar a un acuerdo hay que sembrar un “clima de confianza” que a día de hoy no existe. “No podemos ir cuando en unos sitios no se nos quiere”, responde con la mirada puesta en el acto del lunes de Salud Mental Aranda en el salón de Plenos del Ayuntamiento; un acto organizado por el concejal de Acción social, “al que no fuimos invitados”.

Sus reproches se extienden al concejal de Ciudadanos, “que está siendo bastante arrogante”. Según detalla el portavoz socialista, tanto en el área de Acción Social, que dirige Andrés Gonzalo (Podemos) como en Cultura, un departamento coordinado por el concejal de Ciudadanos, José Antonio Fuertes, “parece que no existimos”. “No se convocan comisiones”, lamenta sorprendido porque cuando Podemos estaba en la oposición, en el mandato anterior, Andrés Gonzalo reprochaba al gobierno de Raquel González que no convocase comisiones y que no se les invitara a los actos. “Ahora es él el que no convoca y no invita a la oposición a participar en los actos”.

En su opinión, superados los primeros 100 días de gobierno de Sentir Aranda, solo funcionan dos áreas: Urbanismo y Personal, donde “al menos están buscando acuerdos”. “En Urbanismo, por ejemplo, antes de aprobarse, nos han presentado una propuesta abierta del modificado de los Jardines de Don Diego y de las piscinas y todos pudimos intervenir. Es la forma de actuar”, agradece.

En general, sin embargo, el PSOE no nota “ningún cambio” con respecto a la gestión del Partido Popular. “Todo está muy parecido, las cosas no avanzan”, afirma preocupado por temas de interés que no evolucionan como la Ronda Interna, el puente Bigar o en materia de Personal: el retén, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o las horas extras, “que hay que intentar controlar”.

El PSOE asegura estar haciendo una oposición responsable. “En remanentes nos sentamos y en 3 días llegamos a un acuerdo”, señala mientras deja una advertencia. “Entonces llegamos a un acuerdo porque aceptaron a incluir nuestro planteamiento: riego en el parque Virgen de las Viñas, en el General Gutiérrez y alumbrado hasta el polideportivo Juan Carlos Higuero, pero si no cumplen, será difícil llegar a nuevos acuerdos”.

"Es mentira"

Respecto a las declaraciones que el alcalde, Antonio Linaje, hizo en este periódico en las que lamentaba las discusiones inertes del PP y PSOE en cuestiones que no figuran en el orden del día de las comisiones, el PSOE niega la mayor. “Es mentira”.