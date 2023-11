Consejos muy útiles para vender vino de Ribera en Singapur, Taiwán y Corea del Sur

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con el fin de ayudar a las bodegas de la Ribera del Duero a vender sus vinos en el sudeste asiático, la Asociación de Bodegas de Ribera (Asebor) ha invitado esta semana a 7 importadores de Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Hemos hablado con ellos y estos son los consejos que dan a las bodegas de la denominación de Origen.

SeúlLoreto Velázquez

En Corea del Sur

1. Datos generales. La República de Corea ocupa aproximadamente la mitad sur de la península de Corea, entre China (al Oeste) y Japón (al Este) y limitando al Norte con la República Democrática Popular de Corea. Posee una superficie de 100.370 Km2 y cuenta con 51,7 millones de habitantes. Su capital es Seúl, con 9,5 millones de habitantes, y Gyeonggi (la provincia que la rodea) alberga 13,5 millones de habitantes, por tanto, la zona alrededor de la capital acoge casi a la mitad de la población del país.

2. Evolución. Según informa Exitalia para Asebor, el mercado del vino en Corea del Sur alcanzó en el año 2021 un valor de unos 559 millones de dólares y 91,9 millones de litros, lo que supone un incremento del 69,6% en valor y un 71,95% en volumen respecto al año anterior.

Wonjune Jeong es importador de vinos en Corea del SurLoreto Velázquez

3. Ranking de importaciones. El mercado está cubierto principalmente por vino importado, representando el 97% del total en términos de valor. Francia es el principal exportador de vino a Corea del Sur, seguido de Estados Unidos, Italia y Chile. España ocupa el quinto puesto en términos de valor. Sin embargo, en términos de volumen Chile se sitúa en primera posición, seguido de España, Italia, Francia y Estados Unidos.

4. Previsiones de un mercado creciente. El mercado del vino en Corea del Sur es un mercado creciente. El coronavirus no ha frenado su tendencia y se espera que en el próximo quinquenio crezcan las ventas un 47,75% en valor y un 52,85% en volumen.

5. Buena fama pero no conocida por todos. Según explica el importador Wonjune Jeong, de Momentum Wine, en Corea del Sur, Ribera del Duero es en sí misma un “emblema de calidad y un clásico en cualquier mercado” pero falta promoción y marketing para hacer llegar la historia y la esencia de la marca de calidad al consumidor final. Interés asegura, hay.

6. Vega Sicilia fue la primera en llegar. Se hizo líder en el mercado y eso ha abierto las puertas a los vinos de la variedad de Tempranillo y por supuesto a la denominación de Origen Ribera del Duero.

7. Situación actual. Aunque el consumidor coreano tiene presente los vinos de Ribera y “son bien acogidos”, la economía “no va bien y el mercado es a día de hoy muy sensible a los precios”.

8. Ojo porque los gustos han cambiado. Como en otras zonas del planeta, en Corea del Sur el consumidor ha cambiado y ahora la tendencia aboga por vinos más afrutados, con la acidez más balanceada; vinos que resaltan la fruta y dejan un poco de lado la madera. “La Ribera del Duero ha entendido este mensaje y esta tendencia se ve en los robles y los crianzas”, subraya Wonjune Jeong, convencido de que es una tendencia que ha llegado para quedarse.

El sudeste asiático busca vinos "fáciles" con mucha frutaLoreto Velázquez

En Taiwán

1. Datos generales. Taiwán es una isla de 35.980 kilómetros de superficie ubicada en el este de Asia. El mercado del vino en Taiwán es pequeño y la economía madura. Sin embargo, la falta de oferta local requiere cubrir la demanda con importaciones. El valor de las importaciones de vino ha mostrado una tendencia general positiva en los últimos años para la mayoría de las categorías.

2. Ranking por países. En los últimos años el líder del mercado en Taiwán es Francia, con cerca del 43% de la cuota en la mayoría de las categorías de embotellado. En cuanto a los precios medios de venta, cabe destacar un aumento en los últimos ejercicios.

3. Tendencia positiva. Las perspectivas de crecimiento del mercado del vino en Taiwán mantendrán la tendencia positiva en los próximos años.

4. Una marca valorada. Aquí también abrió camino Vega Sicilia. Según explican los importadores Claudio Fragiacomo, de Standard Global Trading, y Lin Pei-Jung, de Eurowill Enterprise, en la actualidad Ribera del Duero es una región vinícola conocida y valorada por su calidad.

5. La Mancha líder. El principal mercado español sin embargo lo lidera La Mancha pero “hay hueco y cabida para la Ribera del Duero”. “Me ha impresionado los vinos que he encontrado en este viaje en Ribera”, señala Claudio.

Hotel Marina Bay SandsLoreto Velázquez

En Singapur

1. Datos generales. Singapur, también conocida como la República de Singapur tiene una superficie de 719 km2 y posee en la actualidad alrededor de casi 5,5 millones de habitantes. En 2021, el comercio de importación y exportación superó los 763 mil millones de euros. En el caso particular del vino, al no ser un país productor, es altamente dependiente del comercio exterior, el cual no sólo está orientado al consumo interno, sino que también sirve para la reexportación a países como Malasia o Indonesia.

2. ¿Cómo encaja el vino español? La percepción es muy positiva, siendo las denominaciones de Origen Rioja y Ribera del Duero las más conocidas. Además, el vino español está ganando cada vez más importancia con la apertura de nuevos restaurantes de cocina española. El vino más consumido sigue siendo el tinto.

Lim Chai Hung en un evento de AseborLoreto Velázquez

3. Impuestos al alcohol. Aunque hay impuestos que penalizan el grado alcohólico, los importadores Lim Chai Hung, de Millie’s Enterprise, y Luigi Ghirardello, de Wine Exchange Asia, lanzan un mensaje de esperanza. “Los taxes no son un impedimento para los vinos de Ribera del Duero porque el consumidor tiene un poder adquisitivo elevado”.

4. Competidores. Ribera del Duero y en general los vinos españoles compiten con los vinos franceses e italianos, vinos muy consolidados en el mercado singapuriense.

5. ¿Dónde? A la hora de posicionar los vinos, Lim recomienda los restaurantes como principal nicho de mercado.

6. Cambio de tendencia. Ambos coinciden en la tendencia de un consumidor que ahora valora sobre todo los vinos “fáciles de beber”, con más fruta y menos madera, “como está haciendo Ribera con los jóvenes y crianzas”.

7. El mejor consejo para vender más y mejor. Los dos importadores aconsejan a la ribera del Duero una campaña de marketing para dar a conocer los productos y su historia de una forma más directa. Además, aconsejan a las bodegas fijar una estrategia para identificar el consumidor que mejor se puede adaptar a su tipo de vino. Y un último consejo: las etiquetas, mejor modernas.

Barrio chino de SingapurLoreto Velázquez

Siete bodegas

Los siete importadores viven esta semana la experiencia Ribera a través de las 7 bodegas participantes: Monteabellón, Resalte, Portia, Valdeviñas, S. Arroyo, Compañía Vinícola Solterra y Bodegas Valparaíso.

Imagen del showroom que ha organizado hoy Asebor con los importadores del Sudeste AsiáticoLoreto Velázquez

Asebor, la asociación de las bodegas

La Asociación Empresarial de Bodegas Acogidas a la D.O. Ribera del Duero (ASEBOR) lleva 22 años defendiendo los intereses de las bodegas de la Ribera del Duero en temas tan importantes como la lucha contra la excesiva carga burocrática y la revitalización del sector, ayudando a las bodegas a abrir nuevos mercados y creando sinergias y apoyos.