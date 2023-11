“En dos meses he tenido dos accidentes con un jabalí y con un corzo”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Si en el campo los agricultores lamentan la proliferación de jabalíes y corzos, que destrozan cultivos como viñas, en los pueblos de la Ribera, la carretera hay un riesgo extra: los accidentes producidos por impactos con animales. Es el caso de estas dos hermanas que viven en Castrillo de la Vega (Burgos). La mayor acaba de tener un accidente al chocar su vehículo contra un corzo. “Tengo sobre todo dolor abdominal y un latigazo cervical”, explica una de las afectadas.

No ha sido el primero. Hace tan solo dos meses tuvo otro al chocar contra un jabalí. “Los dos accidentes se produjeron en la N-122 a la altura del kilómetro 257, con apenas 200 o 300 metros de diferencia”, asegura convencida de que los animales cruzan esta carretera buscando el río.

En los dos accidentes el resultado fue el mismo: contusiones para ella y el morro del coche “destrozado”. “El seguro lo cubre pero el susto es tremendo”, advierte a sabiendas de que hasta ahora ha tenido suerte. “Podía haber sido mucho peor”.

El coche impactó contra este jabalíLoreto Velázquez

Lo cierto es que nadie sabe de dónde salen, “porque los cazadores nos dicen que no hay jabalíes”. “Habría que averiguar de dónde vienen, y si se puede evitar, porque suponen un riesgo importante”.

Pero, ¿Qué hay que hacer si aparece de repente un animal en la carretera? Ella lo tiene claro. “Mi marido, que es la persona que conducía, como sabe que cruzan muchos animales suele ir despacio, pero cuando ya ves que el impacto es inevitable lo mejor es sujetar el volante con fuerza y seguir recto”.

Dos jabalíes "enormes"

Su hermana pequeña tuvo un accidente similar hace justo un año. El coche tuvo que permanecer en el taller 6 meses. “A parte del susto que te llevas fue un trastorno para mi familia porque en esa época estudiaba en Aranda y tenía que pedirles el coche”.

Imagen del interior del vehículo siniestradoLoreto Velázquez

En su caso el accidente se produjo a las 21.00 horas, también en la N-122. “Se metieron dos jabalíes adultos enormes, iban en manada. El coche se quedó parado, reventado entero”, relata.

Tras un golpe, lo primero que hay que hacer es ponerse a salvo y llamar a la Guardia Civil, para que haga el atestado; un trámite indispensable para reclamar luego al seguro. “En mi caso mi aseguradora no me ha subido la cuota y eso que el coche estaba casi siniestro, pero lo peor es el miedo que cogí. Todavía no me atrevo a pasar por esa zona”.