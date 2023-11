16 consejos parar evitar (y sobrevivir) a un accidente en carretera con un jabalí o corzo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

1. El mejor consejo: la prudencia. Por lo general las zonas con mucha incidencia de animales están señalizadas.

2. Ojo con la velocidad. “En ese tipo de vías ante todo hay que respetar el límite de velocidad porque a menos velocidad hay más posibilidad de evitar el golpe y de ocasionar menos daños al vehículo”, aconseja el jefe provincial de Tráfico de Burgos, Raúl Galán.

3. Víctimas mortales. Aunque en la mayoría de casos el accidente se limita a daños materiales, desgraciadamente algunos de estos encontronazos se cobran vidas humanas.

4. ¿Cuándo hay más peligro? Especialmente cuando sale el sol por la mañana y en el ocaso, porque es cuando más movimiento de fauna hay.

5. ¿Qué debes hacer? Si no hay tiempo de reacción (ni espacio), lo mejor es sujetar con fuerza el volante y seguir recto. “No hay que tratar de esquivar al animal porque eso puede provocar una salida de la vía”, advierte el jefe provincial de Tráfico de Burgos. De hecho, una de las últimas víctimas mortales por impacto con fauna, en carreteras de la provincia, se produjo por este motivo. “Al esquivar al jabalí, el coche se salió de la vía y chocó contra un árbol. Como consecuencia del impacto falleció el copiloto”, explica.

6. Estas son las carreteras más peligrosas de Burgos. Hay tres especialmente peligrosas: la N-234, entre Sagunto y Burgos; la N-120, de Soria a Logroño, y la N-122, que comunica Aragón con Castilla y León y Portugal a través del Valle del Duero atravesando en Castilla y León, Soria, Burgos, Valladolid y Zamora. También hay que tener cuidado en la N-629, en la zona de Villarcayo (Burgos). “Las carreteras nacionales son sin duda las más peligrosas pero también se pueden producir accidentes con fauna en autovías porque alguna vez se meten por los enlaces o escarban por debajo de las vallas”.

7. ¿Cómo has de actuar tras el accidente? Si no se ha podido evitar, porque en muchos casos es el propio animal el que se lanza al coche, lo primero es garantizar la seguridad. Si se precisa, llamar a Emergencias 112 y no olvidar a la Guardia Civil, porque sin atestado no podrás tramitar la indemnización del seguro.

8. Una novedad curiosa. La Guardia Civil acaba de activar un nuevo proyecto que evita tener que desplazar a los agentes al lugar del accidente. Si es tu caso, te lo dirán por teléfono. Te solicitarán que hagas fotografías del vehículo y de la calzada y que luego las presentes de forma presencial en un cuartel cercano. “Ya está operático pero no se hace en todos los casos”.

9. ¿Por qué ahora hay más accidentes que hace una década? La respuesta se encuentra en un cúmulo de circunstancias. Por un lado hay cada vez menos cazadores y por otro, las leyes cinegéticas son cada vez más “animalistas” y protectoras.

Imagen de otro jabalí atropellado en la N-122ECB

10. En cifras, Burgos bate récords. Burgos lleva años batiendo récords en España como la provincia con más accidentes con fauna seguido muy de cerca por Soria. Según explica este experto, en Soria de cada 1000 siniestros, 900 tienen relación con animales mientras que en Burgos el porcentaje baja al 70%, pero cuantitativamente Burgos lidera el ranking de peligrosidad.

11. Un pequeño respiro. El incremento ha sido continuo pero este año la tendencia parece dar un respiro. Nadie sabe muy bien por qué pero este año se han contabilizado 2.104 accidentes, 846 menos que el balance global del año pasado.

12. Menos caza pero una enfermedad que está causando estragos. Aunque la proliferación de animales es un hecho en los últimos años, y la reducción de cazadores no ayuda, hay una enfermedad que está diezmando la población del corzo. Es un parásito y se llama 'Cephenemyia stimulator'. Los expertos dicen que la única opción para erradicar la enfermedad es la caza.

jefe provincial de Tráfico de Burgos, Raúl Galán.

Soluciones

13. ¿Qué solución hay? La Junta de Castilla y León ha instalado en zonas de mucho riesgo, repelentes o reflectores, pero no hay que olvidar que los animales buscan el paso.

14. Más medidas. En colaboración con la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León ha puesto sensores de presencia de animales que se activan con el movimiento avisando a los conductores si el riesgo es medio, alto o extremo. El problema es que solo hay 4 para toda la provincia de Burgos.

15. ¿Aumentar el precinto de los cazadores? Es una idea que está barajado la Junta de Castilla y León para reducir el censo de corzos y jabalíes a medio o largo plazo.

16. ¿Qué puedes hacer tú como conductor? Por el momento, un buen consejo cuando circules por carretera convencional es mirar siempre las orillas de la carretera porque muchas veces puedes apreciar los ojos de los animales. También se ha demostrado útil poner en la parte delantera del vehículo o moto, un silbato de ultrasonidos como el que existe para los perros. El dispositivo, según explica el jefe provincial de Tráfico, es pequeño, de plástico y apenas cuesta en las tiendas de recambios 5 o 10 euros. “Yo lo tengo en la moto y en el coche, hago bastantes kilómetros y por ahora no he tenido problema”.