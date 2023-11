La Semana Santa de Sotillo de la Ribera, nueva Fiesta de Interés Turístico regional

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León lo acaba de confirmar. La Semana Santa de Sotillo de la Ribera es ya Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, un reconocimiento que se extiende a otros cuatro municipios: el mercado medieval de La Adrada (Ávila), el Concurso-exposición de ganado caballar de raza Hispano-Bretón de San Emiliano (León); la Semana Santa de Peñafiel (Valladolid) y la Semana Santa de Fuentesaúco (Zamora).

A la hora de lograr este importante reconocimiento, las cinco localidades han tenido que demostrar que cumplían los 3 requisitos exigidos en la normativa: superar los 25 años de antigüedad, tener un carácter diferenciador con respecto a la zona y ser un evento que atraiga turismo. “En nuestro caso, Sotillo de la Ribera cumplíamos con creces los tres requisitos”, aseguran los promotores de la solicitud: Efrén Arroyo y Santiago Izquierdo, dos jubilados, apasionados de la historia, que han trabajado mucho para poner en valor este importante legado.

Según explican, la Semana Santa de Sotillo de la Ribera es una tradición que se remonta al siglo XVII. El toque diferenciador lo aportan las hogueras. “Cada Jueves Santo el pueblo se apaga y se alumbra con hogueras que se sitúan en cada esquina. Está tradición empezó porque antes no había luz y después se ha mantenido”, explica Efrén. Pero no es la única. Sotillo también destaca por la entonación del miserere, y cada cuatro años por su peculiar Descendimiento. “Este año va a ser especial ya que, el Descendimiento se realiza cada cuatro años, pero desde el último han pasado 8 años porque en 2020 con la pandemia no se pudo organizar nada”.

Bajo esta perspectiva, Sotillo vivirá su Semana Santa más esperada, como primera catalogada como Fiesta de Interés Turístico y por recuperar por fin un Descendimiento que además llegará rehabilitado. “Era lo único que quedaba por renovar”, puntualiza Efrén.

Según la tradición, cada 4 años Sotillo construye un elevadísimo monumento, que va del suelo al techo, con columnas de estilo neoclásico y una estética que sobrecoge. Antes de que se produzca el Descendimiento de Cristo Resucitado, “una guardia de soldados vela la cruz”. “Antes se velaba toda la noche y se hacían cambios de guardia pero ahora ya cierra la Iglesia 15 minutos después”, explica convencido de que antes de que las tradiciones desaparezcan “hay que adaptarse a los tiempos, pero respetando siempre la esencia”.

La Cofradía de la Pía Unión de Soldados RomanosEfrén Arroyo

Con esta filosofía, y a sabiendas de que las personas no hacen trabajos tan físicos como antes, Sotillo llegó a la conclusión de cambiar los tradicionales pasos, que iban a hombros, por carrozas. “Salen 4 pasos el Jueves Santo y 6 el Viernes”, apunta.

Respecto al tercer requisito, el interés turístico, se lleva cumpliendo años. “Sotillo en Semana Santa cuelga el lleno siempre”, afirma a sabiendas de que esta declaración de Fiesta de Interés Turístico conllevará ayudas en promoción y turismo. “Va a venir muy bien”.

El Cristo de la bola de SotilloEfrén Arroyo

Lo cierto es que la Semana Santa de Sotillo de la Ribera ha vivido su propio vía crucis. “Había tradiciones que se estaban perdiendo”, explica Efrén con la mirada puesta en años en los que se dejó de hacer el monumento e incluso el miserere. “Afortunadamente se ha ido recuperando, gracias en gran parte al trabajo de Santiago Izquierdo, que publicó un disco libro que tuvo mucho éxito. Esta distinción sin duda ayudará a fortalecer el arraigo”, celebra sin olvidar la peculiaridad de los 12 niños nazarenos que se visten de apóstoles, junto a Judas y Cristo. “Yo desde los 17 años siempre que puedo soy soldado”, subraya el maestro y ex concejal, ahora jubilado.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde no esconde su satisfacción en un año importante en el que se darán salida a otros proyectos de interés como la estación depuradora EDAR, que construirá la Junta de Castilla y León con el apoyo de Diputación de Burgos y las arcas municipales. “También estamos haciendo una nave almacén para el Ayuntamiento y hemos recibido una subvención para rehabilitar la Casa de los Maestros para alquiler social”, termina el regidor, Manuel Callejo.