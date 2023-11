Joaquín Goma, Rutero de Honor de la Ruta Ribera del Duero: “Me habéis cosido a la tierra”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

El comisario jefe de la Policía Nacional de Aranda de Duero, Joaquín Goma, y autor del ‘Cuaderno de Ribera, 100% Tempanillo’ ha sido nombrado primer Rutero de Honor de la Ruta del Vino Ribera del Duero.

La distinción se otorgó en la gala de clausura del Mes del Enoturismo y tuvo lugar ayer en el Hotel AZZ Convento Las Claras de Peñafiel. En su primera edición el galardón rinde tributo a las personas que con su implicación trabajen por el crecimiento de esta tierra y ayuden a su promoción, como es el caso del actual galardonado.

La Ruta del Vino Ribera del Duero brinda por el Rutero de HonorRuta del Vino

El acto reunió a más de 90 socios y adheridos que brindaron con la representación de la ‘Anticata’ de Deseo Teatro y disfrutaron de las versiones de Temporal Music. Un evento, que ha servido para cerrar un mes repleto de actividades que ponen de manifiesto el arraigo del enoturismo en la Ribera del Duero. Sara García, gerente de la Ruta, fue la encargada de conducir la gala junto al presidente del consorcio, Miguel Ángel Gayubo, quien resaltó el trabajo que se realiza por parte de los consejeros y técnicos para seguir haciendo que este proyecto crezca, siempre con la vista puesta en la satisfacción del visitante y la calidad de los servicios.

Por su parte, el protagonista de la clausura agradeció su premio haciendo alusión a que por primera vez en su vida había sido premiado por hacer algo que le divertía. Bromeó acerca de que fue precisamente su incapacidad para distinguir los aromas del vino lo que le hizo investigar más sobre el terreno y la historia de la comarca, cuestión que culminó con la publicación de su libro.

En cuanto a su implicación en la mejora de seguridad de diferentes eventos vinculados al enoturismo, Joaquín Goma indicó que todo esfuerzo este campo supone una mejora de la repercusión de económica posterior. Una cuestión que está muy presente en la zona, que cuenta con la celebración de diferentes actos multitudinarios en sus municipios.

El homenajeado hizo hincapié en el hecho que por su profesión ha trabajado en muchos lugares diferentes en los que se le ha tratado muy bien. Sin embargo, aseguró que “muy poquitos te acogen, estoy en una tierra de acogida, para mí, sorprendente, donde he encontrado una serie de amigos que no pensé que iba a tener, donde he descubierto toda una actividad que da riqueza y prosperidad y que marca la historia y la actividad de toda una comarca”.

No dudó tampoco en resaltar la fuerza especial que tiene la Ribera del Duero, “por su patrimonio, por su entorno, por su paisaje, por sus bodegas, por sus viñedos…” destacando que “si profesionalmente estaba atado a la Ribera, me habéis anclado, me habéis cosido a la tierra de manera personal y emocional”.