Palabra del creador de Pingus, Peter Sisseck. 8 consejos para hacer un buen vino

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Peter Sisseck es uno de esos nombres propios del mundo del vino. Creador de Pingus, el vino más caro de España y un mito que ha impulsado como pocos la grandeza de la Ribera del Duero acaba de ser nombrado Socio de Honor por la Asociación enológica de la Ribera del Duero (Enoduero). Para celebrarlo ha compartido con un centenar de enólogos cinco de sus grandes vinos: Psi 2021, Flor de Pingus 2019, Château Rocheyron 2019, Viña Corrales (Jerez de la Frontera), y como absoluta sorpresa, Pingus 2018, un vino que puede presumir de ser uno de los pocos con 100 puntos Parker. Estos son los consejos que da para elaborar un buen vino.

1. Mimar el terruño. "Es esencial", subraya el dueño de la bodega Dominio de Pingus (Quintanilla de Onésimo).

2. Ir todos los días a la viña. "Los 365 días".

3. Respetar el origen, la uva. “El enólogo es como un médico, cuando las cosas se tuercen, pero si la uva es buena cuanto menos hagas mejor”.

4. Buscar el equilibrio. “Un vino puede tener más peso o ser ligero, pero si no es equilibrado no va a ser agradable nunca”.

5. No confundir la fruta con el tanino. “Cuando el consumidor pide fruta y poca madera, realmente no es fruta lo que quiere, lo que quiere es que no haya tanto tanino, que es el gran enemigo de la Ribera”.

Enoduero celebró con Peter Sisseck su gran cata Fin de AñoEnoduero

6. Antes de lanzarte a construir una bodega es importante tener claro 3 cuestiones: la tierra dónde vas a plantar, “para que la uva sea buena”, “qué vino quieres hacer y dónde lo vas a vender, a quién te diriges”. “Si no tienes claro esto, el fracaso es muy probable”.

7. Qué no deberías hacer: “plantar en las vegas, el riego, la espaldera y las máquinas”.

8. Recuperar la tradición perdida. “En Ribera como ha pasado en otras grandes zonas como Burdeos se han perdido dos o tres generaciones. Hay que recuperar la tradición y eso cuesta dinero. La gente cree que lo más importante ahora es abaratar costes, pero yo creo todo lo contrario: hay que invertir en el campo, dignificarlo y estar ahí los 365 días del año”.

Ilusionado con la nueva Ribera del Duero

Respecto al momento actual de la Denominación de Origen Ribera, Peter Sisseck se muestra ilusionado. “Este año 2023 soy más positivo. Ribera corrió el riesgo de caer como Rioja en los macroproyectos, pero ahora veo proyectos pequeños, de jóvenes que están recuperando viñedo viejo, con proyectos muy interesantes”.

Pero, ¿Cómo imagina Peter Sisseck el futuro de la Ribera del Duero en veinte años? “Me gustaría una Ribera que mime el terreno, que deje las vegas, el riego, la espaldera y las máquinas. Eso sería lo ideal, pero sé que es difícil, porque la competencia es feroz y aquí tenemos costes de producción más elevados y una producción limitada".

Él lo tiene claro: España es un país fantástico porque tenemos nuestras propias variedades, pero no hay que obviar que hay una crisis real de consumo de vino mundial, y en Europa, salvo excepciones como Dinamarca, “es catastrófico”. “Pese a todo hay mercados muy interesantes como China o Corea del Sur, donde los consumidores de vino son jóvenes y tienen ganas de aprender, pero claro ahí entras a competir con todos los grandes proyectos del mundo. La competencia cuando sales es muy alta, por eso creo que hay que apostar por proyectos sólidos y hacer las cosas bien, porque se puede”.

Peter Sisseck se une así al selecto grupo de socios de honor de Enoduero que forman los enólogos Xavier Ausás (ligado durante treinta años a Vega Sicilia), Lorenzo Ayuso (por su trayectoria enfocada al progreso de esta tierra); el periodista Javier Pérez de Andrés; Herminio González (bodegas Hijos de Antonio Barceló), Mariano García (fundador de Bodegas Mauro) y otros nombres propios en la Ribera del Duero como Yolanda García Valduero, de Bodegas Valduero, y Alejandro Fernández (fundador Grupo Pesquera).

El evento, patrocinado por Cork Supply, terminó con una cena regada con otras tres joyas: Abadía Retuerta Selección Especial 2019; el gallego Algueira Escalada y el Champagne Roger Coulon L'Hommée.

Enoduero

La Asociación Enológica de Ribera del Duero, Enoduero, nació hace 15 años con el objetivo de difundir la cultura del vino, dar voz al colectivo y apostar por la formación con el fin de enriquecer esta importante región vitícola. Actualmente cuenta con 110 socios.