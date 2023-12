Cinco claves para conquistar al nuevo enoturista

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Que el enoturismo ha llegado para quedarse nadie lo pone en duda, pero las tendencias han cambiado y hay que saber adaptarse. Estas son las claves para que tu proyecto enoturístico sea un éxito en la Ribera del Duero.

1. El consumidor ha cambiado





Según explica el consultor de la Ruta del Vino Ribera, David Mora, la generación Milenial es el principal grupo viajero y eso tiene impacto tanto en los canales de comercialización como en la comunicación. De esta forma, la digitalización es tan obligada como ofrecer a tiempo real y online los servicios.

2. Y las tendencias también

El consumidor cada vez da más importancia a la sostenibilidad, el cambio climático y la gastronomía como complemento.

3. Saber comunicar

Para Oscar Checa, responsable de comunicación de Rutas del Vino de España, cada proyecto tiene que saber qué quiere comunicar, cómo lo va a hacer y por qué. Se llama comunicación efectiva y consiste en transmitir la esencia del proyecto enoturístico. “La comunicación muchas veces está en un segundo plano y es principal”, defiende.

4. ¿Eres lujo, de verdad?

A la hora de vender un producto todos aspiramos al lujo pero no siempre se tiene capacidad. Tener claro en qué target te mueves ayudará sin duda al plan de marketing.

5. La importancia de la colaboración público privada

“Tener un rumbo común, como está haciendo la Ribera del Duero es fundamental”, aconseja el consultor de la Ruta, David Mora, consciente de que la cercanía de Madrid obliga a una constante actualización para dar respuesta a este mercado cautivo.

Estas conclusiones se extraen del II Foro de Adheridos de la Ruta del Vino Ribera del Duero que se está celebrando hoy en Aranda de Duero.

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Consolidado como el tercer itinerario enoturístico más visitado de España, recorre las cuatro provincias castellanoleonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Está integrada por 328 asociados y adheridos. Entre ellos se encuentran 95 pueblos, 5 asociaciones, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y 227 servicios turísticos procedentes de establecimientos. La Ruta del Vino Ribera del Duero ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras como The New York Times, The Washington Post o Traveler’s Food National Geographic UK.