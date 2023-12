Jorge González 'Pesca', así es el pescadero futbolista que se enfrentará al Real Madrid

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

En 23 días se enfrentará en el campo de fútbol a uno de los mejores equipos del mundo, el poderoso Real Madrid. Pero hoy Jorge González, conocido por ‘Pesca’ se ha levantado, como todos los días a las 6 de la mañana para una jornada que en su caso comienza en las dos pescaderías que tiene su familia en Aranda de Duero (Burgos) bajo el emblema de Freshmar. “Hoy he venido a las 6 pero cuando llega producto a las 4.30 horas estamos arriba. Luego a las 10.00 paro y me voy a entrenar y cuando salgo vuelvo para repartir los pedidos a la gente mayor que no se puede desplazar o que vive en los pueblos”.

Con 31 años este arandino saca pecho por la ciudad que le vio nacer. “Aquí, aunque estemos en la España Vaciada, se vive muy bien”. Él estudió hasta 1º de Bachillerato y jugó en la Arandina hasta los 15 años. Luego tocó hacer la maleta con destinos como Valladolid, Villareal, Majadahonda, Guadalajara… “También estuve un año jugando en Austria, donde jugué casi todos los minutos allí. Fue una de las mejores experiencias de mi vida”.

Tras un problema con su representante, volvió a casa. “Luego fui cedido a Logroño, donde viví también una época muy bonita y luego como quería ascender fui a Guijuelo. Se consiguió y la verdad que fue fantástico. Al final no renové y volví a Aranda hace dos años donde hemos logrado grandes cosas como este año histórico en el que hemos ganado todos los partidos. Aunque la liga no ha ido tan bien, en Copa estamos a tope”.

Porque se habla de que les ha tocado la lotería, pero aquí hay mucho trabajo de fondo. “Todos hemos trabajado muchísimo, pero la verdad jugar contra el Madrid es un sueño”.

Él fue encargado de sacar una de las dos bolas del sorteo. “Cuando cogí la primera y vi que era el Barcelona me desinflé un poco y pensaba, bueno esto se complica, pero luego saqué la de La Arandina y Quique sacó la bola del Real Madrid y fue un auténtico subidón”.

Lejos de su equipo el encuentro con sus compañeros fue mágico. “Fue increíble, me decían que estaba claro, que yendo yo íbamos a tener suerte, porque dicen que siempre me toca todo y la verdad es que sí, pero también es verdad que la suerte muchas veces hay que buscarla”.

Como segundo capitán del equipo, Jorge tiene muy claro que el ambiente lo es todo. “Somos una piña y eso se refleja en el campo. No he estado en un vestuario igual. Aquí somos familia, todos nos ayudamos si hay algún problema y así los resultados vienen por sí solos”.

A la pregunta ¿quién te gustaría que no faltase del Real Madrid? Jorge no duda: “Bellinghan está ahora mismo copando todas las portadas, y aunque aquí me llaman Pellinghan porque estoy perdiendo pelo, no me gustaría que faltasen sobre todo Kross y Modric; son leyendas del Madrid y bueno enfrentarte a ellos es algo increíble. Yo creo que después de esto y ya me puedo quedar tranquilo y retirarme”, ríe.

“Ganar será muy difícil pero nos vamos a dejar la piel”

Aunque tiene los pies “muy en el suelo”, “ganar sería el sueño con mayúsculas”. “Ganar será muy difícil pero nos vamos a dejar la piel”.

El partido del próximo día 6 de enero va a cambiar la historia de este pequeño club local que lleva años con dificultades económicas. De hecho, en el último partido contra el Cádiz, el equipo no jugó el primer minuto como protesta por el impago de dos nóminas y primas del año anterior. “Por suerte ese problema se ha solucionado. La dirección ha hecho un esfuerzo y nosotros lo hemos compensado en el campo, y todos esperamos que este partido sirva de impulso definitivo”, afirma a sabiendas de que con este hito histórico se deja atrás toda la pesadilla que vivió el club con el ‘caso Arandina’ por el que dos jugadores fueron condenados por agresión sexual.

Aranda se merece que el partido se dispute en la ciudad

Como el resto del equipo, Jorge insiste en que Aranda se merece que el partido se dispute en la ciudad. “Para empezar por todos los que vienen aquí cada fin de semana, porque este logro también es de ellos, pero también por Aranda. Ojalá esto sirva para duplicar el turismo en una ciudad que tiene mucho que ofrecer”.

Consejo a los jóvenes

Más allá del empujón económico que va a suponer enfrentarse con el Real Madrid en el campo arandino, para el club y para la propia ciudad, Pesca tiene muy claro que hoy más que nunca son un ejemplo de superación y esfuerzo para los jóvenes. “A ver si esto sirve para que los chavales vuelvan a coger el balón y salgan de casa, que estamos con los móviles atados”, confía a sabiendas de que varios centros escolares de la ciudad pararon las clases para ver el sorteo. “Aquí vamos a vivir una experiencia única pero no ha sido fácil. Detrás de jugar contra el Real Madrid hay mucho trabajo y muchísimo esfuerzo”, explica con la mirada puesta en cuando era pequeño. “Recuerdo que me pasaba el día en la cancha que hay debajo de mi casa jugando al balón. Ahora eso ya casi no se ve. Los niños salen por la tarde con los amigos, se toman dos bolsas de gominolas y a sentarse a jugar al móvil. Este partido nos tiene que servir a todos”.