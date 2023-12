El PSOE pide separar de los Presupuestos el debate de las liberaciones

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Es un debate que lleva sobre la mesa desde antes de elecciones, pero el PSOE no negociará las posibles liberaciones con el equipo de Gobierno de Sentir Aranda hasta que se aprueben los presupuestos. El grupo socialista considera que es prioritario aprobar primero las cuentas municipales.

Bajo esta perspectiva, en Personal lejos de contemplar las liberaciones, el PSOE plantea aminorar 592.000 euros de gratificaciones, horas extras y remuneraciones. Solo propone aumentar la partida de las horas extras del cementerio municipal, un servicio que lleva años en precario y para el que consideran insuficiente los 1.100 euros reservados en el borrador de presupuestos del equipo de gobierno.

Su planteamiento pasa por incrementar la cuantía hasta los 5.000 euros. También aboga por aumentar el gasto del área de Medio Ambiente en 29.000 euros, ya que en el borrador se limita a 1.000. “Quieren liberar a los concejales de Promoción y Medio Ambiente pero luego ves el presupuesto y no hay dinero”.

Decididos a ayudar y premiar la “gran labor que desempeñan los colectivos sociales, culturales y deportivos”, el PSOE plantea incrementar la partida de subvenciones con una subida media del 25% que se aplicaría en función de las necesidades de cada colectivo.

En inversiones, el PSOE quiere incorporar proyectos relacionados con el agua, la mejora de los barrios y un nuevo auditorio. El portavoz del grupo socialista no esconde su sorpresa tras ver que en el borrador del gobierno no hay “ni un euro para el parque General Gutiérrez”. “Ahora nos dicen que los 200.000 euros que iban a destinar a poner lonas en los parques infantiles los van a invertir en el parque General Gutiérrez cuando tan imprescindible es una cosa como la otra”, lamenta Ildefonso Sanz sin olvidar otras cuestiones que tampoco se tienen en cuenta como el GR-14 o el IPC de los contratos de recogida de basura, limpieza viaria y jardines, que no está contemplado “y supone mucho dinero”.

Aunque aseguran que aprobarán los presupuestos porque son importantes para la ciudad, la concejala Laura Jorge lanza un aviso a navegantes: “Estamos un poco cansados de que el PSOE sea el malo de la película cada vez que el equipo de gobierno no es capaz de sacar algo adelante”.