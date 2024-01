El programa de ocio juvenil de Aranda se renueva hasta como mínimo junio

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque estos días está cerrado por Navidad, el Ayuntamiento de Aranda de Duero renovará el programa de ocio juvenil, un contrato que terminaba ahora en enero y que tendrá continuidad hasta al menos el mes de junio. Según explica el concejal de Juventud, Carlos Medina, el servicio de ocio juvenil está dando grandes resultados y ha encajado bien entre los adolescentes, con un mínimo de 100 usuarios por día y picos de hasta 300. “Cuando entramos en el Ayuntamiento había un contrato que termina ahora en enero. Vamos a hacer una prórroga hasta junio para cubrir los fines de semana de todo el curso escolar, pero si todo va bien la idea es mantenerlo en el tiempo porque es un programa que hace mucha falta”, afirma Carlos Medina.

Bajo esta perspectiva y tras el parón navideño, el programa de ocio juvenil se retomará el viernes, 12 de enero con una sesión de patines y el sábado, 13 de enero con un campeonato de baloncesto en la modalidad de 3x3. "Los interesados en apuntarse deben formar equipo de 3 o 4 personas e inscribirse en el centro de Ocio Joven durante la jornada del día 12 de enero, o el mismo el día 13 de enero de 19.30 a 20.00 horas o mediante WhatsApp en el 947 623 80 87", anima el gerente de la empresa Arte de Lata, Miguel López.

Cartel 12 y 13 de eneroLoreto Velázquez

Por el momento seguirá en la dirección actual, la planta baja del albergue municipal, una instalación renovada que lleva cerrada como albergue más de una década. “Sabemos que la ubicación actual del programa juvenil es temporal porque estamos trabajando para adjudicar el albergue, que también hace falta, y eso va unido a la cafetería, pero tenemos claro que la adjudicación del albergue está vinculada a encontrar primero una alternativa para el programa de ocio juvenil y para las otras asociaciones que también utilizan este espacio como la Asociación Allendeduero y la Escuela de Folklore”, señala.

Centro de Arte Joven

Hay que recordar que la ubicación inicial planteada para este proyecto por el anterior equipo de Gobierno fue el Centro de Arte Joven, un edificio que fue objeto de una importante rehabilitación, valorada en 175.000 euros, y que sin embargo apenas se pudo utilizar en un par de ocasiones. El desvío de una viga hacía saltar todas las alarmas el pasado mes de marzo: el edificio ya no era seguro y no quedaba otra alternativa que echar el cierre. “Tenemos que sustituir de forma íntegra todo el tejado”, asegura el concejal con tristeza porque “en un edificio antiguo como era el Molino, lo primero que hay que hacer siempre es cambiar el tejado”, “pero no se tocó”.

Así, a los 175.000 euros que invirtió el equipo de gobierno de la ex alcaldesa Raquel González, en sus 12 años de gobierno, ahora el Ayuntamiento deberá invertir otros 700.000 euros.

El actual edil lo tiene claro: “Ya que el Ayuntamiento va a invertir una importante cuantía económica, es preciso que haya un proyecto definido para dotarlo de funcionalidad y sentido”. “Por ejemplo, ahora hay un escenario pero no hay ni luces ni sonido por lo que si haces algo debes contratar ese servicio. Si queremos hacer un uso artístico conviene tenerlo”, argumenta sin olvidar la prioridad: los jóvenes. “Queremos que sea un espacio multiusos que sirva de punto de encuentro para los jóvenes y que también abra la posibilidad a actividades culturales y artísticas, pero hay que hacerlo bien, con cabeza”.

En plazos, el concejal de Juventud confía en que el proyecto esté listo en unos meses y la ejecución de obra se pueda desarrollar a lo largo del recién iniciado 2024.

Al margen de obras y presupuestos, los padres y los menores han echado en falta este punto de encuentro en Navidad, un periodo vacacional en el que los adolescentes tienen mucho tiempo libre y pocas alternativas de ocio.