Los empresarios exigen al Ayuntamiento de Aranda consenso para aprobar los Presupuestos

Preocupados por unas negociaciones que se han topado con el debate de las liberaciones de los concejales, la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (Asemar) hace un llamamiento al consenso y a la responsabilidad. “La conexión entre la actividad empresarial en un municipio y la aprobación de los presupuestos por parte de la administración local desempeña un papel crucial en la creación de un entorno favorable para el crecimiento económico sostenible y el bienestar social de la comunidad”, recuerdan convencidos de que “en medio de los considerables desafíos y deficiencias que enfrenta nuestro municipio, resulta imperativo evitar la paralización de las inversiones municipales esenciales”.

El colectivo empresarial insiste en la importancia de “prevenir las repercusiones sociales derivadas de la falta de ejecución ordenada y planificada de las acciones e inversiones concebidas año tras año”. “Instamos a todos los miembros que integran el pleno ribereño a emprender las acciones necesarias que posibiliten la aprobación de los presupuestos municipales de manera oportuna”, apremian conscientes de que “de esta manera, se garantizará el funcionamiento normal de las actividades dependientes del Ayuntamiento y el desarrollo de las inversiones planificadas”.

La asociación pone además el acento en la urgencia de agilizar las concejalías, “con una dirección capaz y dedicada”, “en especial aquellas que siendo de vital importancia para la ciudadanía y la economía de nuestra población, se enfrentan a escasez de personal y carecen de la agilidad necesaria de manera reiterada e inaceptable”. “Impulsar estas áreas es fundamental para facilitar la implementación de proyectos clave y asegurar un servicio público eficaz que atienda las necesidades tanto de la comunidad empresarial como de la ciudadanía”, defienden.

FAE- Asemar se posiciona además en uno de los temas más controvertidos, la liberación de concejales. “FAE-Asemar ha reclamado desde hace más de doce años la relevancia de que las concejalías dispongan de sus responsables principales con dedicación exclusiva; especialmente en las concejalías de Promoción Industrial, Innovación y Turismo; la concejalía de Urbanismo y las concejalías de Contratación y Personal. Esta medida es esencial para fortalecer la capacidad de acción de dichas áreas, permitiéndoles abordar con mayor diligencia y eficiencia las demandas y desafíos que se presentan en beneficio de nuestra comunidad”, justifican.

Pero, ¿Cómo van las negociaciones en el Ayuntamiento? Según explica el concejal del área de Hacienda, Guillermo López, la propuesta se envió a los grupos de la oposición el 26 de diciembre. Con el PP, asegura, mantuvieron dos encuentros, “pero en los dos, el Partido Popular se comprometió a estudiarlo y no hemos sabido más”.

Tampoco con el PSOE ha habido acuerdo. Según detalla, parecía que habían llegado a un entendimiento para liberar al teniente alcalde, que también lleva la Concejalía de Promoción, y para crear el cargo de responsable del gabinete de prensa, pero la negociación se rompió cuando el equipo de gobierno de Antonio Linaje planteó sumar una figura de coordinador. Aunque para Sentir Aranda es un puesto clave para desarrollar la agenda Urbana o los 13 proyectos que dependen de los fondos europeos, el PSOE dio por terminadas las conversaciones. “Nos dijo que el siguiente encuentro ya sería en comisión”, afirma Guillermo López.

Sin apoyos por el momento, el documento se encuentra en Intervención. “En cuanto tengamos el correspondiente informe, lo llevaremos a comisión y espero que podamos retomar las negociaciones”, asegura convencido de que si la oposición no accede, acudirán, como ya adelantó el propio alcalde, a la moción de confianza.

Hay que recordar que tanto el PP como el PSOE estaban abiertos a las liberaciones de concejales. De hecho, llegaron a un pre-acuerdo antes de las últimas elecciones que incluía liberaciones dentro del equipo de gobierno y también en la oposición. Sin embargo, a día de hoy los dos mantienen la misma postura: están de acuerdo con el fondo pero no con incluirlas en los Presupuestos. “Si no las incluimos, luego implicaría quitar el dinero de otras partidas. No tiene sentido”, rechaza Guillermo López, decidido a que los liberados fichen como el resto de trabajadores “y den cuentas de su trabajo en el Ayuntamiento”.