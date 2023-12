Asemar urge a Aranda a ampliar el polígono y crear el puerto seco, para ser más competitiva

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Mientras los políticos deciden el porvenir de infraestructuras determinantes para el desarrollo de Aranda como tercer núcleo industrial de Castilla y León, como el tren Directo Madrid-Burgos o la ansiada autovía A-1, hay cuatro retos que la capital ribereña “debe y puede asumir por sí sola”: el puerto seco, la ampliación del polígono Prado Marina, el hidroducto y la reactivación de Fiduero, una feria que lleva en suspenso cuatro años. De ello depende, advierte desde la junta directiva de FAE Asemar, Roberto Rojo, que Aranda deje de perder un peso que está “claramente en riesgo”. “Si nos comparamos con los otros puntos industriales, Valladolid y Burgos, en los últimos años todos han crecido menos nosotros. Es preciso que reaccionemos y que todas las entidades aunemos esfuerzos”, urge.

La ampliación del polígono Prado Marina es sin duda una de las grandes prioridades. “Llevamos años sin capacidad, sin suelo para ofrecer a las grandes empresas y si no actuamos, ya no tendremos capacidad de atraer nuevas empresas en 5 o 6 años porque solo en la fase administrativa se tarda de 3 a 5 años”, advierte a sabiendas de que ya ha habido empresas interesadas que se han ido por este motivo. “Hablamos de parcelas grandes de 30.000 o 50.000 metros cuadrados”.

Como primer paso, plantea, el Ayuntamiento debería destinar entre 180.000 y 220.000 euros a la contratación de la redacción del Plan Parcial.

En cuanto al puerto seco, “es un proyecto que propusimos hace relativamente poco y ha sido bien acogido por los grupos políticos”. A la hora de ponerlo en práctica, FAE Asemar apunta a la parcela de propiedad municipal que colinda con el ramal ferroviario Prado Marina, en la calle Premios Envero. “Sus más de 330 metros de linde con el ramal y su regularidad geométrica hacen de esta parcela una ubicación única para el desarrollo de actividades de intercambio de mercancía intermodal carretera-ferrocarril”, defiende con la mirada puesta en la modificación de la conexión del ramal con la línea principal, “que permita la salida de mercancías y el acceso de ferrocarriles de mayores dimensiones. “Para ello sería necesario dotar en los presupuestos del Ayuntamiento una cuantía de entre 75.000 y 90.000 euros”.

El tercer reto pone el acento en el hidrógeno, un elemento fundamental en la industria pesada y clave en las políticas medioambientales. “El proyecto original de ENAGAS para la creación de la Red de H2 no contempla un hidroducto que pase por nuestra localidad”, lamenta con inquietud porque el acceso fácil y económicamente viable de esta energía “puede decidir la viabilidad de nuestra industria pesada dentro de poco más de una década”. Según explica, la recientemente creada Asociación Castellano Leonesa del Hidrogeno, intenta posicionar los tres principales núcleos industriales, Valladolid, Aranda y Burgos, dentro de esta red. “El Ayuntamiento debería apoyar esta causa que es fundamental con una partida anual de 3.000 euros”, calculan.

Asemar urge por último a reactivar la feria de Fiduero, una convocatoria que siempre ha servido de escaparate para el tejido empresarial, pero que se congeló durante la pandemia y no se ha vuelto a retomar por problemas de personal en el Ayuntamiento. “Las actuales limitaciones del departamento municipal que lo gestionaba hasta el año 2020, hacen necesario establecer nuevas fórmulas que permitan su puesta en marcha en 2024”, apremia.

Ranking

Los cuatro retos no son una cuestión baladí. “Nuestro futuro depende de ellos”, advierte preocupado por la “vertiginosa ventaja que están adquiriendo tanto Valladolid como Burgos, en comparación con Aranda. “Sus polígonos no paran de crecer mientras los nuestros se han estancado. Por un lado, ellos tienen una oferta más agresiva, pero el problema de Aranda es que no puede ofertar porque no tiene suelo de más de 30.000 metros cuadrados. Es preciso reaccionar y retomar la mesa de Desarrollo Industrial de Aranda de Duero, para buscar soluciones a uno de los grandes desafíos como ciudad”.

El papel de la industria es esencial para Aranda y su desarrollo como sociedad. Según los datos del Colegio de Economistas de Burgos, el 50% del empleo directo llega en Aranda contratado por la industria manufacturera y otro 25% está relacionado por servicios a la industria. Más datos. El 87% del volumen económico de la comarca, proviene de Aranda de Duero, a través de su tejido empresarial ubicado en los polígonos industriales existentes.

Previsiones

Aunque las previsiones no eran optimistas, la industria arandina está aguantando. “Es cierto que hay una contención clarísima y que va todo un poco más ralentizado pero sin dramas. Más o menos las medianas y grandes empresas están manteniendo los niveles de producción. No estamos viendo ninguna sorpresa en las cifras del paro e incluso alguna industria importante tiene perspectivas de mejorar en 2024 con respecto al 2023”, analiza a sabiendas de que en el caso de las pequeñas empresas “van a tope”.

Asemar no olvida el tren Directo Madrid- Aranda- Burgos. “Cada vez somos más optimistas. Tanto en Europa como a nivel nacional y regional todo nos lleva al tren, no queda más remedio”, concluye.