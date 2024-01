El Ayuntamiento de Aranda regularizará en febrero el pago pendiente de los colectivos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

A sabiendas del quebranto que está suponiendo para los colectivos y asociaciones de vecinos no haber cobrado la ayuda municipal del año 2023, el equipo de gobierno de Antonio Linaje hace un llamamiento a la calma y asegura que en febrero cobrarán tanto lo que estaba pendiente de 2023 como el anticipo del 90% de los proyectos que vayan a desarrollar en 2024.

El retraso, detallan los concejales de Hacienda y Barrios, Guillermo López y Andrés Gonzalo, afecta a los colectivos que concurrieron a subvenciones de competencia competitiva ya que, los colectivos que dependen de convenios con el Ayuntamiento cobraron todos con normalidad.

El problema, según explican, radica en el documento que en octubre de 2023 el equipo de gobierno descubrió que había que hacer; un plan Estratégico de subvenciones que al parecer es obligatorio desde 2019 pero que hasta ahora no se había presentado nunca. La advertencia era clara: no se podía dilatar más, si no se hacía no tendrían el preceptivo visto bueno técnico. “No había opción”, subrayan conscientes de que tramitar este tipo de documentos requiere su tiempo ya que entre otras cosas se tiene que publicar en la base nacional de subvenciones. “Ha sido una mezcla de problemas”, añaden con la mirada puesta en la falta de personal.

Decididos a que esto no vuelva a pasar, el equipo de gobierno que forma Sentir Aranda con Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos se compromete además a acelerar los plazos, para que los colectivos puedan cobrar el 90% de las subvenciones a principios de año y no al final, “como ha ocurrido en los últimos años”. De esta forma, cobrarían el 90% y solo quedaría pendiente para final de año el 10% que se aprueba con la justificación de facturas. “Sabemos que están disgustados, también nosotros, pero estamos trabajando para que los colectivos cobren cuanto antes”, afirma el concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Andrés Gonzalo.

A diferencia de los convenios, que son una cantidad fija que acuerda el Ayuntamiento con el colectivo; la concurrencia competitiva está abierta a cualquier asociación o agrupación. Basta presentar un proyecto que será valorado de forma individual por el Ayuntamiento, conforme a un baremo de puntuación. “Ha habido años que no se ha presentado ninguna”, señala el concejal de Hacienda, Guillermo López.

Aunque entiende el malestar que ha generado el retraso, porque “es lógico”, el concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Andrés Gonzalo insiste en que la solución está cerca. “Como les dijimos en el salón de Plenos, cuando nos reunimos con ellos en octubre, a finales de enero o como tarde febrero se realizarán los pagos y ese plazo aún no se ha cumplido”.

Pero lo cierto es que entre las asociaciones hay inquietud. “¿Intervención va a aceptar en 2024 facturas que fueron pagadas en 2023?", cuestionaba el sábado en este periódico el presidente de la asociación de vecinos del barrio de Santa Catalina, Antonio Adelino, con preocupación porque tampoco se pueden gastar este ejercicio el doble de dinero “porque no lo tenemos”.

La respuesta la da el propio concejal de Hacienda, Guillermo Leal. “Hemos hablado con los técnicos y sí sacamos la convocatoria dual, para los gastos de 2023 y los proyectos de 2024, sí se puede”, garantiza. Según apunta, en estos momentos están a la espera de que Intervención informe el anteproyecto de subvenciones.