Estos son los 3 deseos que pide a Aranda la nueva directora de GSK

Recién incorporada a su nueva responsabilidad como directora de GSK Aranda, Carolina Sánchez- Céspedes ha trasladado al alcalde de la ciudad los retos que la fábrica debe afrontar para seguir prosperando y que dependen del Ayuntamiento.

Según recoge el alcalde, Antonio Linaje, el primer objetivo es el adecentamiento de los polígonos residenciales, una asignatura pendiente que ha puesto sobre la mesa en numerosas ocasiones la asociación de empresarios de Aranda y la Ribera, Asemar.

El segundo afecta a la movilidad sostenible con la ansiada construcción de un carril bici que podrían utilizar los trabajadores de la fábrica, evitando así el uso contaminante del coche. “Es una cuestión que ya se habló con la anterior corporación. Para nosotros es importante y lo intentaremos llevar a cabo en los próximos años”, asegura el edil consciente de que sin proyecto, el trámite será largo. “Aunque no puedo dar fecha porque no existía anteriormente ningún proyecto, le he dicho que cuenten con ese compromiso”, afirma el portavoz de Sentir Aranda.

En cuanto al tercer reto y aunque no depende del Ayuntamiento, GSK insiste en la necesidad de ampliar la capacidad eléctrica del tendido de Aranda, no solo para recibir más energía sino para vender los picos de exceso de suministro eléctrico que tiene la planta desde que ha instalado el parque fotovoltáico.

Carolina Sánchez-Céspedes sustituye desde el pasado mes de febrero a Ismael de los Mozos, quien estuvo como director de GSK Aranda 12 años y que se retira tras 35 años en la compañía farmacéutica.

Ismael deja una fábrica consolidada y pionera que ha vivido en los últimos años importantes éxitos como la introducción de tres nuevos medicamentos en VIH y oncología, el récord de unidades fabricadas en 2022 y un periodo de varios años consecutivos en el que la cifra de inversiones en la planta se duplicó. También se ha reforzado el compromiso con la sostenibilidad con la instalación de su reciente huerto solar.

Por su parte, Carolina Sánchez- Céspedes atesora más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica y destaca como coach y mentora de líderes. Ha afrontado roles de liderazgo en áreas como Calidad, Operaciones, Finanzas y Suministro, y en 2021se mudó a Estados Unidos para liderar la organización de la Cadena de Suministro Global en la empresa Eli Lilly.