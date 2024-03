Puente tumba el tren Directo Madrid-Aranda-Burgos: "Es muy probable que no se reabra"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Tras años de promesas incumplidas y de declaraciones en favor de la línea Madrid-Aranda-Burgos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha dejado muy claro: "Es muy probable que no se reabra el Tren Directo Madrid-Burgos".

En declaraciones al programa Hora 25 de Cadena Ser, el ministro socialista ha asegurado que con un coste de 1.300 millones la reapertura no es viable. “Es un dineral y mucho tiempo y desde el punto de vista de la viabilidad, porque el operador tiene que ser rentable, no lo es", zanja.

Ante la sorpresa del periodista que advertía del mazazo que estas declaraciones suponen para las aspiraciones de Aranda, Burgos y Sierra Norte de Madrid, Puente insistía: “es un dineral”. "Yo no quiero darle ningún mazazo a nadie, pero mi honestidad me obliga a no decir cosas que no son ciertas. Es un coste elevadísimo".

El ex alcalde de Valladolid recuerda los datos que dio ante Senado: 3 millones para quitar la bateadora del túnel de Somosierra, que quedó atrapada en el año 2011 inutilizando la línea férrea entre Madrid y Aranda; 50 millones para rehabilitar el túnel; 400 para poner la vía en servicio “y otros 800 para electrificarla”.

Aunque desde el PP y otros colectivos han cuestionado estas cifras, Puente se reafirma: “no dan los números”. "Mi misión en algunas casos es decir las cosas con crudeza. En el Ministerio ha existido una tradición que a mí no me gusta, que es 'patada y seguir'. Para mí sería muy fácil decir que se va a hacer, que se va a sacar la bateadora y nos tiramos un año con eso; luego reparo el túnel o encargo el proyecto para repararlo y seguramente yo no sea ministro cuando todo eso suceda. Pero yo no valgo para hacer eso, tengo que decir la realidad y la realidad es que el coste es muy elevado y la relación con el coste y la viabilidad de la infraestructura no da".

Las reacciones no se han hecho esperar. En la red social X, antigua Twitter, el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, asegura que va a exigir una explicación “de forma urgente”.