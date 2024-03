“El turismo activo está de capa caída y la competencia desleal no ayuda”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Pedro Carazo y Verónica Diosdado tienen una de las pocas empresas de turismo activo del sur de Burgos. Su negocio se divide en tres áreas: turismo activo o de aventura, con la espeleología y las vías ferratas como principales protagonistas (Pedrete guiados); ecoturismo o de naturaleza, con actividades medioambientales y rutas de senderismo, micología, avistamiento de aves y de flora y fauna (Juniperus), y por último, los talleres de artesanía en hueso (ArtHebe).

Su historia podía haber sido muy distinta porque aunque nació en el municipio ribereño de Arandilla vivió durante años en Madrid. Sin embargo, a los 18 años tomó una decisión que le cambió la vida: “hice las maletas y volví a mi tierra”. “La ciudad no me gusta, a mí me encanta la naturaleza y cómo se vive en la tranquilidad de un pueblo”, subraya.

Junto a Verónica, su pareja, viven a día de hoy en el pueblo de al lado, Coruña del Conde. “Compramos una casa vieja y la rehabilitamos”.

Y aunque el sueño era bonito, la realidad está siendo otra. Verónica y Pedro compaginan su negocio de turismo activo con una empresa de reformas de construcción. Y es que, aunque en tiempos de pandemia iba todo “viento en popa”, el panorama se ha complicado en los últimos años. “En pandemia la gente se volcó con el turismo de interior pero ahora ha vuelto a salir fuera y la demanda ha bajado bastante”, lamenta sin olvidar otras iniciativas que “nos están haciendo mucho daño”, como la puesta en marcha por ADRI Ribera del proyecto ‘Te enseño mi pueblo’; donde las visitas corren a cargo de vecinos voluntarios. “La idea es buena porque abre los pueblos, pero si se hiciera con guías locales generaría empleo, como hacen por ejemplo, Guadalajara o Segovia”, propone.

Las cuentas a día de hoy no salen. “Nosotros porque tenemos también la empresa de construcción, pero la verdad es que está muy difícil, y no es justo que mientras a nosotros nos exigen una titulación y un seguro, luego haya asociaciones que trabajan con voluntarios”.

Imagen de una de sus actividades de Turismo ActivoLoreto Velázquez

Clientes

Decididos a continuar, cuentan los días para acreditarse oficialmente con la carta europea de turismo sostenible en Sabinares del Arlanza. “A día de hoy trabajamos sobre todo con clientes de la provincia pero también viene gente de Madrid, del País Vasco y de otros puntos de Castilla y León”.

Sus planes se adaptan a todos los públicos, incluidas las rutas de espeleología. “Aquí tenemos todo tipo de alternativas, desde rutas muy técnicas y avanzadas hasta pensadas para toda la familia. Pueden venir niños de 4 o 5 años, lo importante es que lo pidan ellos, que les guste”, anima sin olvidar las rutas de senderismo, de setas o de avistamiento de aves. “Tenemos la suerte de estar en una zona con mucha riqueza y variedad. Cada pueblo es distinto y cada ruta una aventura”, asegura.

Mención especial merecen sus talleres escolares. “El año pasado dimos 70”, señala con orgullo porque “son talleres prácticos y divertidos”, pero también dejan un “poso importante de concienciación, que hace mucha falta”.