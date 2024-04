La falta de acuerdo por los precios retrasa la apertura de la piscina cubierta de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

No ha habido acuerdo. El equipo de gobierno de Sentir Aranda no ha logrado convencer a la oposición para sacar adelante la ordenanza municipal que regulará el uso de la piscina cubierta, cerrada por obras desde julio de 2021. La falta de entendimiento condena a la instalación a postergar una apertura que estaba prevista para el mes de septiembre. “Nos arriesgamos a un mes o dos de retraso”, lamenta el concejal Carlos Medina.

Las posturas son a día de hoy diametralmente opuestas. En un primer momento “y siguiendo la recomendación técnica”, el equipo de Gobierno de Antonio Linaje planteó una subida que triplicaba el precio de la entrada individual, al pasar de los 3,20 euros a 8, y duplicaba el del abono individual al subir de 175 a 290 euros, pero viendo el rechazo frontal de la oposición, Sentir Aranda planteó una reducción que va del 20 al 30%. Sin embargo, no ha sido suficiente y la oposición exige precios populares.

Para el Partido Popular, “la bajada de tarifas en la segunda propuesta del equipo de gobierno nos parece aún insuficiente para poder respaldar la ordenanza reguladora”. “Consideramos que al tratarse de una instalación de un marcado calado social tienen que plantearse unos precios más asequibles”, señalan.

En su turno de palabra, la portavoz Cristina Valderas lamentó las prisas del equipo de gobierno. “Estamos a tiempo de hacerlo bien”, insistió.

El PSOE defiende el mismo argumento. “No queremos ser competencia desleal de nadie, pero no olvidemos que estamos obligados a ofrecer un servicio público y no estamos aquí para hacer caja”, urgen. Según explicó la socialista, Laura Jorge, “no queremos poner trabas pero viendo los precios de Burgos y Miranda, Aranda puede bajar unos precios que a día de hoy no están acorde al bolsillo de todos”.

Aunque Vox se abstuvo en la votación, fue también muy crítico con los precios y con una ordenanza que, a su entender, está incompleta porque no figuran cuestiones como la rentabilidad de un bar, que en el pliego se limita a máquinas de vending; los cursos que se darán en el gimnasio y el precio para los colegios. “No entendemos las prisas”, censuró Sergio Chagartegui.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Hacienda entiende que la oposición no busca mejorar el servicio para los ciudadanos sino retrasar la apertura. “Hablan de precios populares pero si comparamos con los que había en 2018, no son muy superiores y eso que en estos años el IPC ha subido un 20%”, rechaza Guillermo López.

La responsable de Deportes, Belén Esteban, va más allá. “Si seguimos bajando los precios corremos el riesgo de tropezar en el mismo error que se cayó en el último contrato, cuando la empresa adjudicataria perdió mucho dinero y acudió a los tribunales porque entró en quiebra”, advierte consciente de que en el juicio la empresa solo perdió por una cuestión técnica. “Se ha hecho un esfuerzo por recoger las aportaciones de los grupos y aunque deben ser precios populares no podemos romper el mercado”, considera a sabiendas de que el abono anual en un gimnasio privado de Aranda supera los 500 euros, casi el doble de lo que se está barajando en la municipal.

En su opinión, la única forma de que la instalación sea viable y atractiva para las empresas es priorizar los abonos en detrimento de los pases individuales. “Si tuviésemos 5000 abonados no habría problema pero aquí nunca ha superado los 500”, argumenta convencida de que primando los abonos se favorece el acceso a las personas que necesitan de este servicio por salud.

Precios propuestos

En el planteamiento actual el precio de las entradas individuales contempla 2,70 euros para niños de 3 a 13 años; 3,40 euros para jóvenes de 14 a 30 años y mayores de 65, y 6 euros para adultos. Las personas con una discapacidad por debajo del 70% pagarían 2,70 euros y por encima del 75% quedarían exentos de pago, al igual que su acompañante y los menores de 3 años.

Los bonos de 20 baños saldrían a 50 euros para niños de 3 a 13 años; 60 euros para jóvenes y mayores de 60 años; 100 euros para adultos, y 50 euros para personas con discapacidad, por debajo del 70%.

En cuanto a los bonos ilimitados, que abre las puertas de la instalación cuantas veces quiera el usuario, dentro de los horarios establecidos, contemplan 120 euros para niños de 3 a 13 años; 160 euros para jóvenes y mayores; 245 para adultos, y 120 para personas con discapacidad inferior al 70%. Como novedad, incorporan un abono familiar para parejas o padres con hijos, por 330 euros dos personas. Además el usuario del abono ilimitado tiene acceso al gimnasio por 100 euros más. “No podemos poner entrada independiente al gimnasio porque es pequeño”, comenta.

Bonificaciones

A la hora de calcular precio hay que tener en cuenta las bonificaciones. Las familias numerosas, personas con carnet joven europeo y familias monoparentales tienen un 25% de descuento. En la categoría de familia especial el porcentaje sube hasta el 50%. “Si hacemos el cálculo, los adultos sin bonificación pagan 254 euros al año. Pueden ir todas las veces que quieran, incluso varias veces al día, pero con que vayan solo dos veces a la semana, el precio sale por 2,2 euros la entrada. Esto no va de cobrar sino de mejorar el servicio”, insiste la titular política del área de Deportes.

El ahorro del 30% para los usuarios supondrá un esfuerzo extra a unas arcas municipales que con el planteamiento inicial suponía 70.000 euros anuales y que ahora ronda los 150.000 euros. “La oposición pide precios populares pero si volvemos a los precios de la última etapa, como el PP propone, volveríamos a caer en el error que provocó la ruptura de un contrato que llevó a la quiebra a la concesionaria”.

El segundo planteamiento, advierte, va en contra del criterio técnico. “Con estos precios rompemos el mercado y corremos el riesgo de enfrentarnos a demandas por competencia desleal”, advierte.

Horarios

Según el borrador actual, la piscina abrirá 14 horas al día, todos los días del año, incluido festivos, menos el 31 de diciembre y el 1 de enero, y la parada de agosto que puede ir de los 10 a los 30 días. El horario será de lunes a sábado, de 8.30 a 22.30 horas, y domingos y festivos de 9.00 a 13.00 horas.