La piscina cubierta de Aranda abrirá en septiembre con nuevos servicios y condiciones

Publicado por Loreto Velázquez Aranda

Tras tres años cerrada al público y más de un año de obra, la piscina municipal cubierta de Aranda ya tiene fecha de apertura: septiembre de 2024. Según explica la concejala responsable del área, Belén Esteban, la obra terminará probablemente en junio, pero abrirá en septiembre porque en agosto es un mes que por contrato hay siempre “parada”. “Para nosotros la piscina ha sido una prioridad desde el primer momento. De hecho fue uno de los primeros asuntos que abordamos como equipo de gobierno”, afirma.

La puesta en marcha de la piscina cubierta creará 7 puestos de trabajo a jornada completa y uno a media jornada. De la contratación se encargará la futura empresa adjudicataria.

Aunque es un proyecto que gestó la anterior corporación, un problema en una de las capas de impermeabilización de la piscina grande obligó a hacer un modificado que ha incrementado la inversión de la obra hasta alcanzar los 3,5 millones de euros. “Es muchísimo dinero pero se ha hecho un buen trabajo y confiamos en tener piscina para muchos años”, sostiene la actual concejala, agradecida también a Europa porque ha aportado a la causa 1,3 millones de euros.

El problema surgió con uno de los vasos. Con el proyecto de rehabilitación original era una obra de pequeño calado por lo que las dos piscinas podían continuar con un único sistema de depuración. Sin embargo se descubrió que una de las capas de impermeabilización que hay debajo del vaso de la piscina grande estaba corroída. “Tuvimos que elegir entre hacer una chapuza que implicaría volver a abrir en 4 o 5 años, o hacerlo bien y quitar todo lo que está mal, y optamos por la segunda”, sostiene consciente de que de esta forma al ser una obra ya de mayor calado la nueva normativa exige tener un sistema de depuración individual para cada piscina. “De ahí el incremento del coste”.

De forma paralela a la obra, el Ayuntamiento trabaja ya para sacar adelante la ordenanza fiscal de precios, que “debe actualizarse”. “Ya se han recogido las propuestas de los grupos políticos y ahora irá a comisión de Hacienda”, informa.

Imagen de la nueva fachada de la piscinaLoreto Velázquez

En cuanto al contrato de gestión cambiará el enfoque por completo. Mientras en la última etapa se “alquiló” el edificio a una empresa, en esta nueva fase, que durará en principio dos años con posibilidad de prorrogar uno más, el Ayuntamiento asumirá el coste de los consumos y la empresa deberá hacerse cargo de todo el personal y de realizar un plan de mantenimiento. “Para nosotros el mantenimiento es súper importante porque es algo que no se hizo en su día y es la manera de preservar la instalación en condiciones”, defiende la concejala.

Bajo esta perspectiva, será la empresa la que deba estar al tanto de los posibles desperfectos que deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento.

La instalación innovará con un solariumLoreto Velázquez

Con esta medida inicial el equipo de gobierno, que Sentir Aranda ha formado con Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos, busca conocer los gastos reales de una instalación que gracias a la rehabilitación va a experimentar una rebaja sustancial en la factura eléctrica. “A día de hoy no podíamos hacer un contrato como el anterior porque no tenemos las cifras de negocio reales. Se ha aislado y los gastos no van a ser iguales”, argumenta.

El Ayuntamiento pretende evitar lo que ocurrió con el último contrato de gestión cuando la empresa adjudicataria acudió a los tribunales convencida de que el cálculo que había hecho el Ayuntamiento, de ingresos y gastos en el pliego, no correspondía a la realidad y estaban perdiendo dinero. “Cuando pasen estos dos primeros años decidiremos el modelo final de gestión”, avanza.

Nuevos servicios

Pero, ¿Qué nuevos servicios va a ofrecer la nueva piscina cubierta? Según explica Belén Esteban, la oferta de actividades se va a ampliar con clases dirigidas y un gimnasio que mejorará con creces el anterior. “Estamos avanzando los trámites para que en cuanto termine la obra podamos meter todo y empezar cuanto antes con todos los servicios”.

Accesible

La empresa que se ha hecho cargo de la reforma es Peache. Según explica el encargado, Carlos Martín, se ha realizado una rehabilitación profunda tanto en las dos piscinas como en la sala de máquinas y en el gimnasio. También se ha acondicionado el espacio para las personas con problemas de movilidad con un nuevo ascensor y una sala reservada para sus vestuarios y aseos, que da acceso directo a la piscina. Del mismo modo se han reformado los vestuarios de mujeres y hombres y también el planteado para grupos o cuando van padres con hijos.

En el hall de entrada hay también cambios. La zona de recepción estará ubicada en la sala de la izquierda mientras que el hall principal servirá de punto de encuentro, sala de espera y cafetería o espacio de máquinas de vending. Con el fin de preservar la privacidad de los bañistas, las cristaleras que conectan con la piscina serán opacas.

Según explica Carlos Martín el trabajo ha sido intenso en un edificio frío, con goteras y con problemas de fugas de agua que, sobre todo, se apreciaban en la sala de máquinas donde las puertas cortafuegos tenían los últimos 20 centímetros “literalmente comidos por el agua”.

En estos momentos la piscina ya está terminada; se han resuelto los problemas de filtraciones y se han renovado todas las placas exteriores, que se habían oxidado y donde se mezclaba el agua limpia con la sucia. También se ha renovado todo el acristalamiento, por el que antes caía agua y entraba frío, y se ha solventado el problema de fuga que tenía el vaso pequeño.

Las piscinas ganan amplitud

Las dos piscinas son además más amplias. La pequeña ha ganado mucha profundidad gracias a la retirada de los “100 cm de hormigón” que se pusieron en su día para tapar una filtración. En cuanto a la grande ha ganado 12 centímetros de ancho y de largo tras quitar todas las chapas de revestimiento que se habían ido colocando con los años.

Solárium y energías limpias

Con el propósito de alargar la temporada de baño en la piscina cubierta, el proyecto incluye una nueva zona de solárium “para que los usuarios puedan salir a tomar el sol”.

El nuevo espacio será además sostenible y como obliga la subvención europea, la energía llegará gracias a las placas solares que se van a arreglar y a la red de calor que se ha implantado sustituyendo a las dos calderas de gas. “Como estaban bien las hemos guardado para reubicarlas”, puntualiza.

Lo único que no contemplaba el proyecto es la cubierta que puede dar problemas, porque según explican los expertos consultados se instaló con el edificio en origen y “tiene la vida útil que tiene”.

Tampoco se ha extendido la reforma a la vivienda que hay en la planta de arriba junto a la zona de oficina, aunque sí se han cambiado las ventanas para que respetar la nueva estética de la fachada. “Si al final hacemos una concesión la vivienda revaloriza”, defiende la concejala.

Se trata de una vivienda familiar dotada con dos dormitorios, un baño, cocina, armarios empotrados y una amplia terraza. Según se observa, en algún momento alguien vivió ahí porque quedan restos como camas, sillas y una tabla de planchar. “Debió ser hace mucho tiempo”, apunta.