“Si queremos salvar a los pueblos, los vecinos tenemos que cambiar de mentalidad”

Ante la pregunta, ¿Tiene el medio rural solución? El presidente de Rural Vívere, la competencia de Idealista en los pueblos de la Ribera, lo tiene claro: si la España Vaciada quiere futuro tendrá que buscárselo y cambiar de mentalidad. “El cambio debe empezar por uno mismo; requiere de la implicación de todos los vecinos”, defiende Francisco Ayala.

En su opinión, la solución no puede depender de que llegue o no una determinada industria o servicio. “La principal baza la juega la vivienda. Hay muchísimas casas vacías pero nadie alquila y los que venden ponen precios muy por encima del valor real, por lo que no se venden”.

Sin embargo, con un cambio de mentalidad y un parque de viviendas vivo, muchos pueblos podrían tener alternativas de futuro con el teletrabajo. “No todo el mundo quiere o puede vivir en una ciudad donde los costes son siempre elevados. Hay familias que quieren venir al mundo rural, pero lo primero que hay que ofrecerles es una vivienda y a día de hoy no hay”, sostiene sin olvidar la necesaria actitud proactiva que deben tener los vecinos para que nadie se sienta forastero. “Si queremos futuro tenemos que abrirnos”, insiste.

En este intento por sobrevivir, el presidente de la asociación Rural Vívere hace también un llamamiento al Gobierno de España para que “de verdad apueste por el medio rural”, con ventajas fiscales e impuestos reducidos para todo el que abra una empresa en un pueblo. “Hay que mirar a la empresa”.

El panorama es preocupante y prueba de ello es el municipio que le ha visto crecer, Bahabón de Esgueva, una localidad que en los años 50- 60 tenía 700 habitantes y que hoy no supera los 40. “Si esto le ha pasado a mi pueblo, donde la tierra es fértil y la situación geográfica privilegiada, con la autovía y la cercanía de Aranda de Duero y Lerma, y autobús diario en ambas direcciones, imaginen qué futuro puede esperar el resto”.

Y por ello insiste: “lo que marca la diferencia es la actitud de las personas”. “Los pueblos que tengan buena actitud estoy seguro de que se salvarán porque la calidad de vida la hacen las personas y no podemos permitir que nuestra historia, con todo el esfuerzo que han hecho nuestros abuelos y padres, desaparezca y quede en el olvido. De verdad, apostemos por lo nuestro, nos va la vida en ello”, implora.

Testamento vital

Decididos a buscar soluciones a largo plazo, la asociación está organizando una serie de conferencias para explicar temas fundamentales para el desarrollo de los pueblos, como las herencias, las sucesiones y las donaciones. “Si queremos que nuestro pueblo siga vivo muchos años lo mejor que podemos hacer es un testamento vital”, defiende convencido de que la mayoría de casas vacías están en situación de desamparo porque los herederos no se ponen de acuerdo o no cumplen con su deber de mantener el patrimonio. “Todos tenemos una responsabilidad social”, apremia.

Las charlas tendrán lugar en Aranda de Duero, gracias al apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, pero todavía no hay fecha.

La normativa actual no ayuda. “Lo que no es lógico es que haya casas que están a nombre de personas que han fallecido y que incluso sigan ‘pagando’ la luz o el agua. La mayoría de veces es por desidia de sus herederos o por desencuentros. Es algo que debería exigir el Gobierno y la administración, pero al final se deja en manos de los pequeños ayuntamientos que ni tienen presupuesto para acometer las obras ni tienen personal”, lamenta.

No hay cifra del número de viviendas vacías en la Ribera del Duero, pero “solo hay que dar una vuelta por cualquier pueblo”. “Hay muchas casas en ruinas y muchas que no se pueden habitar porque no están en condiciones”.

Consciente de que la falta de vivienda es un problema común, la asociación puso en marcha hace un año Rural Vívere, el portal inmobiliario de los pueblos de la Ribera. “Va regular porque la gente no termina de vender o alquilar, pero no perdemos la esperanza porque para mantener una casa lo mejor es usarla o que la usen. De esta forma todo el mundo gana: tú con tu casa y el pueblo con más vecinos, que a la larga supondrá más servicios”, termina.