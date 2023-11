Zazuar estrena en España el programa social ‘Escuelas Rurales de Salud’

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Los 200 vecinos del pueblo de Zazuar están de enhorabuena. Han sido elegidos para estrenar a nivel nacional las ‘Escuelas rurales de salud. Educación sanitaria por el farmacéutico’, un programa social que promueve el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos y que subvenciona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto que ha comenzado ya en Zazuar se desarrollará en Castilla y León en otras 108 farmacias de municipios de menos de 5.000 habitantes. En la provincia de Burgos se llevará a cabo en 14 farmacias.

La teoría llevada a la práctica se traduce en cinco charlas que buscan fortalecer la cohesión económica, social y territorial de los entornos rurales, “desprotegidos, frágiles o en riesgo de despoblación”, y mejorar la salud y la calidad de vida de la población rural, aprovechando la relevante función del farmacéutico.

En el caso de Zazuar el profesor es el farmacéutico, Agustín Jabonero. “Especialmente las farmacias rurales jugamos un papel muy importante en los pueblos porque ofrecemos un servicio continuo en el que hay un trato directo, de tú a tú, con un profesional sanitario”, afirma.

Los temas que se tratarán se han dividido en cinco grandes grupos de población: personas mayores, adultos, mujeres, adolescentes y niños. En el caso de las personas mayores, el tema se centra principalmente en la prevención del deterioro funcional, el bienestar emocional, el fomento de la adherencia terapéutica y la salud digital. Entre los adultos se fomentará el envejecimiento saludable y el ejercicio físico, el cribado de enfermedades y la prevención de la malnutrición.

Las mujeres se formarán en ámbitos como la salud sexual y reproductiva, nutrición durante las distintas etapas de la vida y cuidado de la salud mental en el entorno familiar, y en el caso de los adolescentes, los farmacéuticos educarán en anticoncepción, salud sexual, prevención del alcoholismo y cesación tabáquica. Por último, en relación a los niños, los temas que se abordarán serán la vacunación, prevención del sobrepeso y la obesidad, promoción de ambientes saludables durante la infancia y salud bucodental. “Son charlas muy interesantes y la verdad es que están siendo un éxito con 50 personas de media en cada sesión”, destaca Agustín.

Él abrió la farmacia en Zazuar hace 15 años. “Yo nací aquí cerquita, en Guma pero luego estudié en Madrid. Me podía haber quedado en la capital, pero la ciudad no era lo mío, tenía claro que para vivir de continuo me iba a sentir agobiado así que volví a mi tierra, al mundo rural que es donde me gusta vivir”, explica.

Si hablamos de rentabilidad, las cuentas siempre salen mejor en la ciudad. “Aquí sobrevivimos. En verano como viene más gente sale mejor, pero en invierno es más complicado”, advierte con la mirada puesta en las “continuas” bajadas de medicamentos, en los elevados impuestos y la excesiva carga burocrática. “Pagamos como si estuviésemos en la ciudad y no tiene sentido porque la facturación nada tiene que ver. Esto da lo que da”, subraya.

Pese a la dificultad, no lo cambiaría por nada. “Las farmacias rurales son fundamentales para el mundo rural, para luchar contra la despoblación y para todas las personas que sí quieren vivir aquí”, defiende a sabiendas de que la mayoría son personas mayores, polimedicadas. “Durante la pandemia, cuando acceder al médico no era fácil o posible, la farmacia estuvo con ellos. Ahora estamos más tranquillos porque el médico suele venir 4 días a la semana, pero hay pueblos en los que no van y ahí las farmacias son las que solucionan casi todos los problemas”, termina.