La Concentración Motera de Aranda se suspende y estos son los motivos

La Concentración Motera Dos Leones es uno de los eventos más esperados del año en Aranda de Duero, pero no se va a celebrar este año. Según explica la organización, el Club Biker Racing Show, “ante el desprecio, el engaño y la falta a la verdad del concejal de promoción y turismo, Juan Manuel Martín, hemos decidido no volver a presentar ningún proyecto de concentración motera hasta que este Ayuntamiento nos demuestre que creen en este proyecto”, anuncian.

Los hechos, aseguran, son “muy graves”. Según explican, en la primera reunión de diciembre de 2023 la asociación presentó el borrador del proyecto. En la segunda, celebrada en enero, el Ayuntamiento se comprometió a aportar una ayuda económica de 24.000 euros, así como apoyo en logística.

Aunque el Ayuntamiento se ofrece a redactar el convenio “pasan más de dos meses y no tenemos respuesta”. La contestación llegó el 5 de abril, cuando una técnico municipal les comunicó que “de parte del concejal que no se puede firmar el convenio ya que no se han aprobado los presupuestos”. A cambio, les dice, el concejal propone al club la organización de una actividad motera gratuita para todo el mundo, cuyo gasto afrontaría la concejalía de Promoción y Turismo de Aranda.

La sorpresa llegó el 9 de abril cuando dos técnicos de la Concejalía les comunican que el concejal “ha dicho que no hay ningún dinero para esa actividad”, que él mismo había propuesto cuatro días antes. “Una de las cosas que más nos duele a todos los socios es el desprecio que nos ha demostrado dicho concejal ya que en ningún momento ha dado la cara”, reprochan.

El club reivindica su historia y su peso social, tras 17 años de andadura “promocionando Aranda de Duero en toda España” y más de 150 socios. De hecho puede presumir de haber forjado una de las diez mejores concentraciones moteras a nivel nacional por número de inscritos. “Hemos traído cada año a más de 4.500 personas durante el fin de semana, con un gasto estimado de medio millón de euros”, recuerdan conscientes de que siempre han contado con el apoyo de la hostelería. “Nos apoyaban más de 150 empresas”.

Más allá de la concentración motera, el club participa de forma activa en la sociedad arandina con actividades como la Ruta de Papa Noel en moto, visitando a las Residencias de Ancianos y a los niños en la Plaza Mayor, y arrastrando las carrozas de los Reyes Magos. Además organizan almuerzos potenciando “el moto turismo” en la Ribera del Duero. “La pregunta es cómo estos políticos no han sido capaces de apreciar y valorar este trabajo conseguido en diecisiete años por esta asociación de gente de Aranda. Cómo han tirado todo este trabajo a la basura”, lamentan.