“Las inversiones de Adif van a permitir multiplicar el tránsito de trenes entre Aranda y Burgos”

Las inversiones ya están aprobadas, solo es cuestión de tiempo. Las mejoras que Adif va a llevar a cabo en la línea férrea que une Aranda de Duero con Burgos permitirán multiplicar el tránsito de trenes. Según explica desde la junta directiva de la asociación de empresarios FAE-ASEMAR, Roberto Rojo, la previsión es pasar de los 2 o 3 trenes que circulan a día de hoy a 6 u 8 convoyes diarios en un futuro.

El salto vendrá dado por las tres inversiones que ya han sido aprobadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif): la automatización de la línea, que ha sido adjudicada; el segundo ramal de la estación El Montecillo, cuyo proyecto “mantendrá las líneas existentes” y está en proceso de ejecución, y el apartadero de Lerma, que está en fase de redacción del concurso para la redacción del proyecto de ejecución y obra. “Es vital para posibilitar el tránsito de varios trenes a la vez”, destaca entusiasmado porque “el servicio va a mejorar de forma notable”.

Puerto Seco

En este panorama prometedor juega un papel principal el futuro Puerto Seco que ha propuesto la asociación empresarial y que cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Aranda, que deberá actuar como promotor, como propietario de la parcela y titular del espacio. “En la última reunión que tuvimos con el alcalde, Antonio Linaje, nos dijo que iban a meter la inversión para la redacción del proyecto en los remanentes”, subraya.

Imagen del ramal de Prado MarinaLoreto Velázquez

Sobre el papel, el Puerto Seco de Aranda se ubicará en una parcela propiedad municipal, la única que linda en más de 300 metros con el actual ramal de Prado Marina. “Este espacio dará cobertura por tren a todas las empresas que no tienen acceso directo al ramal ferroviario. Es una oportunidad única para mejorar la rentabilidad de las empresas, favorecer la creación de empleo y para proteger el Medio Ambiente, que es hacia donde van todas las normativas europeas”, señala convencido de que “la inversión no es muy grande”. “Solo se requiere el espacio donde los operadores puedan trabajar”.

Ampliación polígono

En su opinión, es imprescindible para la futura ampliación del polígono Prado Marina, un proyecto también esencial si tenemos en cuenta que en la actualidad no hay suelo disponible en parcelas grandes de entre 30.000 y 50.000 metros cuadrados. “Si no hacemos algo, ya no tendremos capacidad de atraer grandes empresas en 5 o 6 años”, insiste.

Por ello, Asemar urge al Ayuntamiento de Aranda a redactar cuanto antes el plan parcial de Prado Marina II, como se hizo en 1998. “Entre la redacción del plan y su ejecución, previo a la obra, llevará entre 4 o 5 años. No hay tiempo que perder”, apremia.

Pese a que desde el año 2011 no hay conexión directa por tren entre Aranda de Duero y Madrid, la conexión ferroviaria todavía es posible vía Burgos, aunque implica un aumento de costes que las empresas no tendrían que sufragar si se reabriese la línea del tren directo Madrid-Aranda-Burgos. “Con ella, el tráfico sería resolutivo y eficaz tanto para el norte como para el sur, pero las empresas tienen que tener claro que opciones a día de hoy hay para mercancías y que lo vamos a tener siempre", afirma.

Hay que recordar que la línea sufrió dos accidentes recientes, el primero en abril de 2023 y el segundo en octubre de ese mismo año, pero “en estos momentos funciona bien”. “Adif nos dijo que los accidentes no eran achacables al estado de la vía. Sea como sea, los tramos afectados fueron reparados y ahora se circula a velocidad normal con un peso por eje normal”, termina.