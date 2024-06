Aranda mantendrá el formato ‘Reina y Damas’ mientras haya interés

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque la asociación feminista Ruperta Baraya insiste en la necesidad de acabar con una tradición que, en su opinión, menosprecia a la mujer y es machista, el Ayuntamiento que forma Sentir Aranda con Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida lo tiene claro: mientras haya interés en Aranda, y lo hay, se mantendrá la convocatoria de Reina y Damas.

Según explica el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, antes de la pandemia apenas había interés y costaba encontrar a jóvenes dispuestas a ser reina o damas, pero el verano pasado todo cambió y “descubrimos nuevamente que hay un gran interés”. “Todo parece indicar que este año va a ser igual”, adelanta convencido de que si bien se va a mantener mientras haya demanda, se priorizará en la elección el compromiso de las jóvenes con las causas sociales y culturales.

Chicos no

En cuanto a los hombres el certamen no da posibilidad de apuntarse y pese a que en la historia de Aranda solo ha habido dos mozos, en las fiestas del año 2000, las bases actuales no permiten la figura del Rey o Mozo. “Si en algún momento tenemos constancia de hay interés modificaremos las bases”, garantiza Linaje.

En su comunicado, la asociación feminista Ruperta Baraya rechaza una tradición que trata a las mujeres como “adornos y objetos”. “En nombre de la tradición no podemos tolerar que se sigan perpetuando roles y estereotipos de género, que atentan claramente contra nuestra dignidad y pone en relieve la desigualdad efectiva y real entre mujeres y hombres”, defienden.

Rechazan además que el Ayuntamiento haya creado dos categorías: para menores de 30 años y una ‘senior’ para mayores de 30, así como la discriminación que a su entender se hace al no dejar participar a las personas que no cumplan determinados requisitos académicos. “Nos preguntamos qué perfil de mujer están buscando, y cuantas más características no escritas deben cumplir las candidatas para que estén a la altura de lo que se espera de ellas”, censuran.

Por todo ello el colectivo solicita al alcalde a suspender un concurso “anacrónico” que “atenta contra los principios de igualdad, equidad y perpetúa los roles y estereotipos de género, impidiendo el desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria”.